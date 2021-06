Alex Velea nu poate trece peste cuvintele lui Cătălin Măruță la adresa Antoniei: „Dacă aș fi vorbit eu de Andra...”

Cătălin Măruță și Alex Velea [Sursa foto: Instagram] 08:50, iun 23, 2021 Autor: Madalina Kovacs

In articol:

Între Alex Velea și Cătălin Măruță a început un scandal care nu se va termina cu o împăcare. Artistul este supărat foc și pare pe fostul său prieten, despre care spune că i-a jignit familia doar pentru a face raiting la televizor.

Deși prezentatorul TV și-a cerut scuze public, artistul nu crede că acel mesaj a fost unul sincer. Iată ce spune Alex Velea acum despre Cătălin Măruță.

Cătălin Măruță și Alex Velea [Sursa foto: Instagram]

Alex Velea nu mai vrea să audă de Cătălin Măruță

Artistul spune că n este o persoană conflictuală, dar nu a mai suportat comportamentul lui Cătălin Măruță la adresa familiei sale. El este revoltat pe prezentatorul TV că îi jignește soția. Alex Velea este convins că dacă el ar fi vorbit despre Andra așa cum a făcut-o el cu Antonia, lucrurile ar fi stat total diferit acum.

„Nu mi-a plăcut niciodată să generez scandaluri, nu îmi place nici să le amplific. Dar uneori simt nevoia să dau replica, pentru că mă simt prea atacat. E aiurea că se iau de familie, dacă au ceva cu mine, să îmi spună în față. Nu e genul meu să împroșc cu noroi în stânga și în dreapta. Cu Măruță de asta m-am și certat, că tocmai pe ei îi invita și le punea întrebări despre nevastă-mea. M-a jignit prea rău, și a jignit-o pe nevastă-mea. Dacă foloseam numele nevestei lui, dacă aș fi vorbit eu de Andra cum a vorbit el de Antonia, nu cred că mai punea textul ăla, ca la sfârșit să spună că suntem bărbați și să ne strângem mâna”, a declarat Alex Velea, la un post de televiziune.

Alex Velea: „ Am mai avut problema asta, în 2012”

Nu este pentru prima dată când Alex Velea pățește aceste lucruri cu prezentatorul TV. În urmă cu circa un deceniu Cătălin Măruță i-a făcu o fază similară, dar atunci artistul a lăsat de la el și a iertat. Acum, însă, artistul nu mai vrea să aibă vreo treabă vreodată cu el.

„Nu vreau să îl jignesc. Am zis că sunt prietenii mei, 100%, apoi am văzut că el poate să renunțe la prietenia asta a noastră foarte ușor când e să mă măscărească. Am mai avut problema asta, în 2012. Și l-am luat, l-am înjurat. A sunat-o și pe mama, același text, că suntem ca o familie, că în familii mai sunt și certuri, a înduioșat-o pe mama, asta după ce mamei îi crescuse tensiunea. Ne-am împăcat, am fost la concerte, în turnee împreună. Nu faci așa, nu ai cum să mă măscărești tu pe mine cu acei copii pentru care eu am făcut tot. Eu nu m-am certat cu el, dar nu mai vreau să mai vorbesc cu el, să îl mai văd, să mai colaborez”, a mai adăugat artisul.

Artistul îl avertiezează pe Cătălin Măruță

Alex Velea îl aduce aminte prezentatorului TV că are copii mici și într-o zi aceștia vor afla cum s-a comportat el fața de mama lor și, de asemenea, este posibil ca într-o zi chiar el și cu Andra să fie puși în situația în care este el cu Antonia.

„Să nu uite că are copii mici cum avem și noi și copiii noști văd ce vorbește el și de mine și de mama lor. Să nu uite că și el are copii mici și într-o zi s-ar putea să vorbească și de el cineva urât și de Andra, poate. El face niște măscăreli mari față de Antonia și n-o să-l iert pentru asta. Nu am cum”, a spus în urmă cu ceva timp Alex Velea în podcastul lui Speak.