Alex Zănoagă are o nouă iubită! Iată cine este femeia cu care a înlocuit-o pe Simina: "Îl cunoaște pe Dominic, îl place foarte mult" | EXCLUSIV

Alex Zănoagă are o nouă iubită! Prezent la o petrecere mondenă, Zănoagă a dezvăluit, în premieră, reporterilor WOWnews, că după separarea cu scandal de soția lui, Simina Loica, în sfârșit, se poate declara fericit.

Alex a povestit că de mai bine de două luni, are o prietenă, iar relația este una serioasă, în condițiile în care tânăra l-a cunoscut deja și a ieșit în oraș cu Dominic, băiețelul său.

Alex Zănoagă a aruncat bomba. Oficial, este într-o nouă relație. Se pare că femeia care a înlocuit-o pe Simina este pe placul lui și l-a cunoscut deja și pe Dominic. Zănoagă a vorbit cu drag despre noua relație și ne-a povestit cu s-au cunoscut și cât de serios este cuplul lor.

"Da, am o iubită nouă. Sunt cu o fată de două luni, două luni jumate, cam așa. Sunt fericit. Se vede, nu? Levitez acum, radiez. Lăsând gluma la o parte, sunt fericit. Chiar îmi e bine de când sunt cu fata de acum. Am cunoscut-o pe internet, ea mi-a scris prima, mi-a mai scris înainte, dar nu prea am băgat de seamă, eram atunci chiar după despărțire și tot a insistat și am zis hai până la urmă să vorbesc cu fata asta, să văd ce vrea. Până acum e bine, e totul ok. Nu va veni la gală, ea o să fie plecată din țară, dar mă va susține de unde e. O să se uite pe internet. Îl cunoaște pe Dominic, îl place foarte mult. Ea nu prea își dorește copii, dar când l-a văzut pe Dominic, lucrul ăsta s-a schimbat. A zis că îi place foarte mult zâmbetul lui și că are el ceva al. Am fost toți trei la o piscină din București și la un loc de joacă și cam atât. Am prins decât vreo două weekend-uri cu ea.", a declarat Alex Zănoagă, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Ce vorbesc Alex Zănoagă și Simina atunci când se sună?

Alex Zănoagă și Simina, în ciuda separării, însă mai vorbesc. Cei doi țin legătura de dragul celui mic și încearcă să fie bine pentru el. Fiecare și-a continuat viața, după despărțire, alături de alt partener.

"Cu Simina am vorbit chiar astăzi, l-am sunat pe Dominic pe cameră. Vorbim doar de copil și atât. Îmi zice ce mai face el, dacă e cuminte, cum se simte.", a mărturisit Alex Zănoagă, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

