Alex Zănoagă este într-o relație de 8 luni! Cine este cea cu care și-a refăcut viața după divorțul de Simina? "Să fim fericiți și sănătoși" | EXCLUSIV

In articol:

La sfârșitul lunii februarie, după un șir lung de acuzații și o perioadă tensionată, Alex Zănoagă și Simina Loica și-au spus ”adio” și în mod oficial.

Alex Zănoagă, totul despre noua lui relație

Cei doi sunt acum divorțați și fiecare a pornit pe un alt drum, liberi și fără nici o obligație unul față de celălalt, singurul lucru care-i mai leagă fiind băiatul pe care-l au împreună.

Alex Zănoagă nu a stat degeaba după despărțirea de Simina și și-a găsit o nouă parteneră de cuplu. Sunt de ceva timp împreună, iar acesta a vorbit într-un interviu exclusiv despre ce se întâmplă în aceste momente în viața lui sentimentală.

"Este cineva în viața mea de vreo 8 luni, dar mai mult nu vreau să vorbesc deocamdată. Noi să fim fericiți și sănătoși și poate cine știe, mai încolo, alte chestii, dar deocamdată am 25 de ani și vreau să îmi ating niște scopuri și după să mă gândesc la lucruri mai serioase.", a precizat Alex Zănoagă.

Citeste si: Deea și Dinu Maxer, decizie radicală în privința copiilor, după divorț. Nimeni nu se aștepta la așa ceva- kanald.ro

Citeste si: Cinci membri a două familii celebre de rromi din Timișoara morți într-un accident. S-au urmărit pe șosea și au transmis LIVE- stirileprotv.ro

Alex Zănoagă, mărturii sincere despre divorțul de Simina

Alex Zănoagă și-a deschis sufletul și a vorbit despre ce simte după divorțul de Simina. Acesta susține că odată cu divorțul s-a simțit eliberat și are planuri mari pentru propria persoană.

"Acum sunt mult mai relaxat. Nu pot spune că sunt fericit că am divorțat, dar atunci m-am simțit mai liber, parcă eram ținut într-un fel. Așa am simțit când s-a dat decizia. La 30 de minute după ce am ieșit din sală de acolo, după decizie, m-am simțit liber. Am zis că gata, acum s-a terminat, acum pot să o iau de la zero. Dacă aș da timpul înapoi nu m-aș mai căsători cu Simina, dar nu regret că ne-am cunoscut, că avem un copil, pentru că dacă o regret pe ea, asta ar însemna că regret și copilul. Pot să îi spun că îi mulțumesc într-un fel că acum îmi dau seama și știu ce am de făcut pe viitor și din greșeli înveți.", a mărturisit Alex Zănoagă.

Alex Zănoagă îl amenință pe Bobicioiu

Alex Zănoagă a ieșit învingător în lupta cu Ștefan Ciuculescu, însă nu a uitat de fostul lui prieten, Bobicioiu, căruia i-a transmis un mesaj dur. Se pare că așteaptă revanșa și e mai mult ca sigur că îl va bate măr de data aceasta:

Citeste si: Sarah Dumitrescu s-a fotografiat nemachiată. Cum arată fiica Anamariei Prodan complet naturală- kfetele.ro

Citeste si: Subiecte simulare română Bacalaureat 2023. Subiecte, barem și rezolvări pe EDU.ro! Emoții mari pentru candidați!- stirilekanald.ro

Citeste si: VIDEO Pique, etichetat din nou drept cel mai neglijent părinte! Fostul iubit al Shakirei l-a uitat pe fiul sau cel mic, Sasha, într-un magazin- radioimpuls.ro

"Bobicioiule, știu că îți doreai ca în seara asta să pierd și n-am pierdut. Nu ți-am făcut plăcerea de a pierde, dar dacă voi primi ocazia să ne batem din nou, atunci o să te prind și o să îți rup capul. Nu o să te mai iert de data asta, o să te rup, dacă vreodată o să vrei să îmi dai revanșa. Cu siguranță acum nu mai vrea să lupte cu mine, îi este frică. Și atunci i-a fost frică, dar nu a avut încotro, a trebuit să intre și a trebuit să lovească, dar nici nu prea lovea atunci, mai mult încerca să mă ia în brațe, să mă ia la dans. Atunci eram în cușcă, nu pe platoul de dans. Știu 100% că el în seara asta a vrut să pierd și să se bucure. M-am bucurat eu atunci când a pierdut el, din păcate tu n-ai putut să te bucuri, că știu că tu asta ai vrut, dar știi cum e, când ești mai bun, n-ai cum să te bucuri de răul altuia. Eu m-am bucurat când a câștigat Neveu, i-am dat și niște sfaturi, vezi că Bobicioiu o să vrea să te ia în brațe, să îți dea cu piciorul în față, să se bată cum s-a bătut cu mine. I-am zis că trebuie să se ducă la bătaie, să i-o prindă direct în barbă și atunci o să cadă.", a declarat Alex Zănoagă, la WOWnews.

Ai un pont WOW? Dacă deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!