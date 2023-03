Bia Khalifa a ajuns din nou în fața instanței! Motivul pentru care tânăra a fost dată în judecată este unul total neașteptat

In articol:

Se pare că necazurile se țin scai de Bia Khalifa în ultima perioadă. Blondina are parte numai de întâmplări neplăcute, iar de această dată a ajuns din nou în fața instanței de judecată, iar motivul nu are deloc legătură cu fiul Vioricăi și al lui Ioniță de la Clejani, Fulgy.

Bia Khalifa, dată în judecată

Dacă începutul anului 2023 anunța să fie unul promițător pentru Bia Khalifa, lucrurile par să se fi schimbat de la o lună la alta. În luna ianuarie a acestui an blondina a luat prin surprindere pe toată lumea atunci când și-a anunțat relația cu fiul Vioricăi și al lui Ioniță de la Clejani, dar la foarte puțin timp după acest episod, aceștia și-au spus adio, fiind implicați ulterior într-un scandal de proporții.

De atunci, blondina are parte numai de necazuri, recent fiind chemată în instanță de către o firmă de telefonie mobilă, cablu și internet pentru că nu și-a mai plătit de aproape un an facturile. Dacă în fiecare lună vedeta avea de plătit un abonament în valoare de 100 de lei, acum aceasta are de scos din buzunar în jur de 10.000

de lei.

Fulgy, despre relația cu Bia Khalifa

În urmă cu ceva timp, Bia Khalifa l-a acuzat pe fiul Clejanilor de agresiune, iar oamenii legii au luat măsuri în privința acestui lucru și au hotărât că este necesară o brățară de monitorizare.

După ce și-au dat seama că acuzațiile aduse de blondină asupra lui Fulgy sunt nefondate și lipsite de vreo dovadă, polițiștii au renunțat la măsurile luate în privința lui. Tânărul a declarat că Bia Khalifa nu este ceea ce pare și a mărturisit că el nu mai are niciun sentiment pentru ea. Acesta a mai precizat și faptul că în toată perioada în care au stat împreună în casa sa, blondina nu a plătit absolut nimic, dar și că ea, sora și prietena ei sunt foarte vulcanice și reacționează urât.

„ E vitregă sora pe care o vedeți voi. Doamne ferește, să o ajute Dumnezeu, se mai întâmplă și din astea. Eu nu am zis nimic că am ținut-o în casa mea atât de mult timp, nu i-am cerut niciun ban, i-am plătit tot. Vreau să o opresc și să nu mai vorbesc despre fata asta. Voiam să plece, a făcut foarte urât, foarte vulcanică, ea, sora ei și prietena ei. Nu am iubit-o, nu o să o iubesc și nici nu am să o urăsc, mi-e indiferent. Mi-e indiferentă, din câte femei există. Dacă urmăriți istoricul ei, a mai făcut asta în trecut. Asta e Bia Khalifa, puteți să o vedeți pe toate posturile, o psihoză de femeie”, a mai spus Fulgy despre fosta iubită, Bia Khalifa, potrivit Cancan.