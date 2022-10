Alex Zănoagă nu o iartă deloc pe Simina! După meciul cu Bobicioiu, a depus actele de divorț la tribunal: "O să divorțăm în instanță, că este și un copil la mijloc" | EXCLUSIV

In articol:

Alex Zănoagă a dat primele declarații după meciul cu rivalul său Alex Bobicioiu! În emisiunea “Online Story by Cornelia Ionescu”, intrat în direct de la Londra, plecat într-o mică vacanță, Zănoagă a dezvăluit ce s-a întâmplat cu el imediat ce a ieșit din ring, de ce a ajuns în salvare

Alex Zănoagă divorțează oficial de Simina

și ce îngrijiri medicale a primit de urgență, atunci când simțea că nu mai are aer. Acesta a povestit că după gală a luat o decizie radicală în privința soției sale, Simina Loica, aceea de a înainta oficial actele de divorț la tribunal, în ciuda faptului că a primit de la ea un mesaj emoționant, chiar în seara meciului cu Bobicioiu.

Alex Zănoagă și Simina au declarat de nenumărate ori că nu se vor mai împăca, însă de data aceasta e oficial. Zănoagă a depus deja actele de divorț și este pregătit de proces. În transmisiune directă în platoul WOWbiz, Alex a făcut declarații incendiare despre adversarul său, despre fosta soție și procesul de divorț pe care urmează să îl aibă.

"Am văzut că Simina a încercat să îi ia apărarea lui Bobicioiu foarte mult. Zicea că eu am avut atac de panică, de unde?(...) Am băgat actele de divorț și-a găsit și ea avocat și acum urmează să divorțăm. Cam de o lună s-a întâmplat. Eu am făcut primul pas, apoi și ea. O să divorțăm în instanță, la judecătorie, că este și un copil la mijloc și lucrurile sunt mai complicate. Puteam și la notar, dar ea a vrut în instanță. Când a auzit că eu vorbesc serios cu avocatul, că l-am plătit deja, a vrut să facem din nou la notar, dar nu am mai vrut eu. Ea acum, încă este soția mea în acte.", a declarat Alex Zănoagă.

Simina l-a contactat pe Alex Zănoagă după meci

Deși câștigător a fost iubitul ei, Bobicioiu, Simina s-a gândit și la fostul și i-a lăsat un mesaj emoționant. Zănoagă recunoaște că se aștepta să îi scrie și a dezvăluit ce conținea mesajul primit.

"După meci, mi-a lăsat un mesaj. Mi-a scris că să nu fiu dezamăgit, că am luptat pentru Dominic, că am stat în picioare, de astea. Mă așteptam să îmi scrie.", a spus Alex Zănoagă, la Online Story.

Alex Zănoagă vrea revanșa cu Bobicioiu

Nemulțumit de rezultatul meciului, Alex Zănoagă cere revanșa. Acesta susține că are publicul alături și că dacă se va mai antrena, cu siguranță victoria va fi de partea lui următoarea dată.

"Ar trebui o revanșă, că nu s-a terminat meciul printr-un K.O.. Dacă îl băteam prin K.O. cu siguranță nu îi mai dădeam nicio revanșă și am zis că dacă s-a terminat la decizie și toată lumea zice că eu am câștigat, părerea mea este că ar trebui să îmi iau revanșa.", a mărturisit Alex Zănoagă, în emisiunea de pe canalul de YouTube WOWnews.

