Ramona de la Clejani, din nou fericită! Cântăreața și-a iertat iubitul: „O să facem nuntă”

Ramona Manole, fiica nelegitimă a lui Ioniță de la Clejani s-a împăcat cu iubitul său, Ady Paris. Artista s-a despărțit de acesta după ce a aflat că bărbatul încă vorbea cu fosta iubită, chiar dacă el și Ramona aveau planuri de nuntă.

Totuși, Ramona a revenit la sentimente mai bune față de bărbatul pe care îl iubește și alături de care vrea să își întemeieze o familie.

Ramona de la Clejani și Ady Paris au planuri mari

Înainte să se despartă, cei doi aveau planuri de nuntă, pe care, acum că totul este în regulă le-au reluat. Cei doi urmează să aibă două perechi de nași la nunta cu ștaif care va avea loc anul viitor.

„O să facem nuntă, la anul, așa ne dorim. Asta în cazul în care lucrurile vor fi bune între noi doi. Îți dai seama că și eu tac o dată, de două ori, de trei ori, de nouă ori, dar dacă unele lucruri sunt 100% concrete eu ce pot să fac”, a afirmat Ramona pentru Click!

Ramona spune că a reușit să îl ierte pe Paris după ce acesta i-a explicat cu lux de amănunte că nu a greșit cu nimic față de ea și că nu are de gând să se mai întoarcă la fosta parteneră.

„A venit acum două zile la mine să îmi explice că nu a greșit cu nimic și să nu mă iau după nimeni. El știe cine încearcă să ne facă rău plus că lumea este rea și geloasă. Mi-a mai zis că ar trebui să gândesc înainte să iau o decizie, să nu mă grăbesc. Eu nici măcar nu am văzut acele mesaje sau ce s-a speculat prin presă. Nu cred că are rost să mă agit prea tare. Mândrele astea dacă au chef de discuție să mă sune, să vină la mine dacă vor să vorbească despre el. Imaginea mea este la mijloc în această situație. Ele și-au dorit să facă haz de necaz. Dacă era să nu apar prin presă îți spun eu că nu se mai ajungea la asemenea discuții. Se folosesc și ele, de una de alta. Sunt oameni care cu asta se hrănesc...cu răutate”, a mai spus artista pentru sursa citată anterior.

