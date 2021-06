Alexandra Bodi este însărcinată?! S-a afișat cu ”burtica de gravidă” la scurt timp după ce a apărut cu ochiul vânăt pe TikTok

Alexandra Bodi [Sursa foto: Captură Video] 20:39, iun 18, 2021 Autor: Cristina Ionela

Alexandra Bodi, supranumită și ”Regina TikTok-ului”, continuă să surprindă pe celebra aplicație! Tânăra s-a afișat cu ”burtica de gravidă”, dansând pe manele, fără nicio grijă. Urmăritorii ei nu exclud varianta ca Alexandra să devină mamă pentru a treia oară, ea și soțul ei, Ionuț, având o fată și un băiat.

Reamintim că, Alexandra și Ionuț Bodi au devenit faimoși în mediul online, stârnind amuzament, printre internauți. Cei doi soți continuă să posteze pe TikTok, aplicația care i-a făcut cunoscuți pe internet. Alexandra și partenerul ei nu au renunțat la dansuri ori la gătitul împreună.

Recent, tânăra a publicat, pe contul ei de TikTok, două filmulețe cu ea dansând pe manele vechi. Nimic suspect până aici! Ei bine, la un moment dat aceasta și-a ridicat tricoul în sus, peste buric și a ieșit la iveală ”burtica de gravidă”. Alexandra nu a anunțat încă acest lucru, însă imaginile o cam dau de gol!

Alexandra Bodi a fost bătută?! S-a filmat pe Tik Tok cu ochiul vânăt

Oamenii care o urmăresc în mediul online pe Alexandrei Bodi au rămas șocați, după ce aceasta s-a afișat cu ochiul vânăt și umflat. „Gospodina din Mureș” s-a filmat în timp ce cânta versurile unei piese. Tânăra mămică nu a oferit mai multe detalii despre ce s-a întâmplat, însă le-a transmis internauților că acest lucru nu i s-a întâmplat pentru că și-a blestemat soțul.

„Asta nu mi s-a întâmplat pentru că am blestemat eu, eu am blestemat și am spus ce am spus acum 4 luni, să vă fie rușine dacă spuneți asta”, a declarat Alexandra Bodi.