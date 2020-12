Alexandra de la Insula Iubirii trece prin momente cumplite! Vedeta este însărcinată și s-a confruntat cu probleme de sănătate: "A fost o sarcină grea..."

Alexandra de la Insula Iubirii este în culmea fericirii!

Cunoscuta vedetă trăiește momente pline de fericire, după ce a declarat faptul că este însărcinată. Cu toate acestea, se pare că Alexandra se confruntă cu probleme de sănătate. Primele informații oferite chiar de către aceasta.

Alexandra de la Insula Iubirii, detalii despre sarcină

Alexandra Diaconescu trăiește o perioadă foarte frumoasă. În urmă

cu scurt timp, cunoscuta ispită a dat primele detali despre sarcină. Se pare că vedeta este însărcinată în luna a 8a și urmează să nască în perioada următoare.

„Am așteptat atat de mult momentul asta incat credeam ca nu mai vine. In momentul in care am aflat de sarcina ne doream parca sa ne scriem si pe frunte 😅 In sfarsit impartasim si aici, in mediul online, cu voi, bucuria pe care o simtim noi de aproape 8 luni ! Va dorim sarbatori pline de fericire si iubire!”, așa și-a anunțat Alexandra Diaconescu fanii din mediul online că este gravidă.

Totodată, frumoasa concurentă de la Insula Iubirii a dezvăluit faptul că a avut ceva probleme în timpul sarcinii, dar că a trecut cu bine peste perioada respectivă.

Fosta iubită a lui Aurel a mai adăugat faptul că urmează să nască în data de 24 februarie și că a optat pentru nașterea naturală.

Alexandra de la Insula Iubirii si iubitul ei[Sursa foto: Instagram]

„Nu stă deloc la poze, exact ca mami. Îți mulțumesc mult, a fost o sarcină grea, dar noroc că mai am puțin. Termenul îl am pe 24 februarie. Mă simt bine, fac cozonaci. În perioada asta mă mai lupt doar cu arsurile, insomniile și mersul des la toaletă. Să nu te sperii că am fost așa de sinceră, dar asta e situația”, a mai spus fosta iubită a lui Aurel.

"Nu realizez încă 100%"

Ispita a mai adăugat faptul că o să urmeze o perioadă foarte frumoasă, doar că nu ește conștientă 100% de minunea care are loc în viața ei.

Alexandra Diaconescu[Sursa foto: Instagram]

„Mă simt mega fericită, dar foarte șocată uneori (de exemplu, când îmi văd burta așa ca în poză, mă gândesc în ce poziție stă oare). Nu realizez încă 100%, dar mă pregătesc intens! Sper să ne descurcăm amândoi pentru ceea ce urmează și să fim niște modele pentru fetița noastră”, a continuat tânăra.