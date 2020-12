Alexandra Dinu, declararații despre debutul în televiziune! "Am avut și șansa de a trăi visul..."

Noul jurat de la Românii au talent a făcut primele dezvăluiri despre debutul în televiziune. Alexandru Dinu a reușit să aibă o carieră de succes la Hollywood, unde a jucat alături de cei mai cunoscuți actori din întreaga lume.

Alexandru Dinu, declarații sincere despre cariera de succes

In articol:

În cadrul unui interviu, cunoscuta actriță a vorbit despre primele proiecte pe care le-a acceptat în televiziune și care a fost parcusul ei de-a lungul acesteia.

Citeste si: Alexandra Dinu aruncă bomba despre Românii au Talent. Ce spune fosta soție a lui Adrian Mutu

Alexandru Dinu[Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Atenție în magazin! Biscuiți cu oxid de etilenă, retrași din România - evz.ro

Citeste si: Lichidul care previne infectarea cu noul coronavirus. Ce spune Streinu Cercel despre apa de la robinet - bzi.ro

"Primii pași în televiziune i-am făcut în 1999, când m-am dus singură la un casting și am fost aleasă din 300 de persoane, împreună cu alți tineri, să facem o emisiune pentru TVR2, care se numea „Trupa DP2. Eram cu toții tineri, fără experiență, și am învățat totul din mers.

Emisiunea era în direct, 4 ore pe zi, și aveam tot felul de invitați interesanți. În perioada respectivă am cunoscut tot ce însemna showbiz în România. Ulterior, am prezentat o emisiune la TVR1 cu Horia Brenciu și apoi am primit oferta de a prezenta emisiunea „ProMotor, la PRO TV. Nu a durat mult, pentru că am ales să plec din România, urmându-mi familia pe care tocmai o întemeiasem.", a declarat Alexandra Dinu, conform VIVA.

"Visam atunci cu ochii deschiși..."

Totodată, cunoscuta vedetă de televiziune a vorbit și despre debutul în lumea filmului. Încă de când era mică, Alexandra visa să devină actriță, iar mulți ani mai târziu, se pare că visul ei a devenit realitate. A ajuns chiar să joace în Italia, dar în Statele Unite ale Americii.

Citeste si: A vânat-o mult timp pe Alexandra Dinu, dar a ajuns să se însoare cu o fată simplă din Botoșani. Cum arată soția lui Mircea Radu, cu 20 de ani mai tânără ca el

Alexandru Dinu[Sursa foto: Instagram]

"Prima mea experiență profesională a fost într-un film de cinema al lui Radu Muntean, pe care l-am făcut la vârsta de 17 ani, iar ulterior am început să lucrez în televiziune, ca prezentator. Încă de mică, de când aveam 6 ani, visam să devin actriță. Mereu mi s-a părut interesant să intri în pielea altor personaje.

Visam atunci cu ochii deschiși și mi se părea mult mai fascinantă viața de pe ecran decât realitatea. Peste ani de zile aveam să îmbrățisez această meserie, iar în fiecare rol interpretat până acum am pus o mică parte din sufletul meu. Cea mai amplă experiență cinematografică am trăit-o în Italia, însă am avut și șansa de a trăi visul american, tocmai în Los Angeles.", a mai adaugat actrita.