Alexandra Dinu este noul membru al juriului emisiunii Românii au Talent, după ce postul de televiziune a cooptat-o în locul lui Mihai Petre. Noul sezon al competiției vine cu multe schimbări. Mihai Petre, membru al juriului încă din primul sezon a făcut anunțul plecării, chiar pe pagina lui de Facebook, în urmă cu câteva zile.

"Sezonul 11 «Românii Au Talent» nu mă va mai găsi la masa juriului. Experiența «Românii au talent» este fantastică. Am fost martor și am jurizat reprezentații de nivel mondial și am avut ocazia să lucrez cu o echipă fantastică. Mulțumesc Pavel Bartoș, Smiley, Andra, Andi Moisescu, Florin Călinescu, mulțumesc întregii echipe și vouă, cei care ați confirmat de fiecare dată că «Românii Au Talent» este, fără îndoială, cel mai bun show de entertainment din România. Mult succes în noul sezon și în noua formulă! Vă asigur că ne vom revedea curând", a scris Mihai Petre.

Alexandra Dinu, dezvăluiri despre Românii au Talent

Fosta iubire a lui Adi Mutu, cu care are un fiu în vârstă de 18 ani, a povestit, într-un interviu pentru Stirile PRO TV, despre noua provocare din viața ei. Fosta soție a lui Mutu a povestit, cu durere în suflet, cum cu doar câteva zile înainte de a primi propunerea pentru a lucre la această emisiune, bunica ei a murit.

Alexandra Dinu spune că bunica ei urmărea această emisiune. „Bunica mea era un super fan al acestei emisiuni. Mereu mă întreba de ce nu prezint și eu o emisiune de acest gen. Din păcate, bunica a murit recent, acum câteva luni. Imediat după ce am pierdut-o pe ea a venit și propunerea de a face parte din juriu. Am luat-o ca pe un semn, ca pe o coincidență”, a mărturisit Alexandra Dinu, la Știrile PRO TV.

Alexandra a mai explicat, de altfel, că de-a lungul timpului a primit alte oferte și de la alte posturi tv, dar nu au reprezentat toate o așa mare provocare. „Am mai avut oferte de a mă întoarce în televiziune, dar n-am găsit proiectul potrivit, care să-mi placă. Acum iată că revin în televiziune după mulți, mulți ani. Am emoții! Întotdeauna am emoții”, mai spune fosta soție a lui Adi Mutu.

Vedeta a mai explicat că mai are proiecte de finalizat în Italia, unde este o actriță apreciată. „Pentru moment, va trebui să fiu aici, după care mă voi întoarce în Italia, unde mai am un proiect, un film. Voi face naveta între România și Italia”, spune ea. Aceasta spune că viitorilor concurenți nu trebuie să le fie frică de ea. „Eu nu voi fi specializată pe un domeniu, la jurizare. Nu vin nici din zona de muzică, nici din cea a dansului, dar am și eu o experiență de viață și vreau să fiu acolo cu sufletul. Concurenților nu cred că trebuie să le fie teamă de mine”, promite Alexandra Dinu.

„Știu cine sunt, cunosc munca lor, arta lor, dar nu i-am întâlnit niciodată personal și abia aștept!”, a spus Alexandra Dinu despre viitorii ei colegi de la masa juriului.