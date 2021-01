Alexandra și Ionuț Bodi au mărturisit câți bani au făcut din TikTok: ”Când am descărcat-o am început să facem filmulețe...”

Alexandra și Ionuț Bodi au ajuns virali pe TikTok după ce s-au filmat în ipostaze amuzante.

Alexandra și Ionuț Bodi au ajuns virali pe TikTok după ce au postat o serie de filmulețe în care s-au filmat în ipostaze amuzante. Cei doi soți au mărturisit în cadrul unei emisiuni câți bani au făcut din TikTok.

Alexandra și Ionuț Bodi au mărturisit câți bani au făcut din TikTok

Alexandra și Ionuț Bodi au mărturisit că folosesc platforma TikTok pentru amuzament și că nu s-au gândit la câți bani ar putea să câștige.

„Ne uitam pe Facebook. Am văzut aplicația de TikTok și am zis să facem și noi glume. Când am descărcat-o am început să facem filmulețe de plăcere, nu să câștigăm bani. Primul filmuleț a fost cu dans. (…) Nu am făcut niciun ban din TikTok”, a spus Alexandra Bodi la TV.

Soțul Alexandrei a mărturisit că el este creierul. Ionuț Bodi gândește în detaliu postările pe care le publică pe platforma TikTok.

„Este ideea mea. Îmi place, pentru că pot să fac lumea să râdă. (…) Eu am lucrat prin Spania, Olanda, Belgia când e perioada, când nu, stăm acasă. Ea nu lucrează decât cu ziua”,

a transmis soțul Alexandrei Bodi.

Alexandra și Ionuț Bodi au stat despărțiți o perioadă

Alexandra Bodi a stat separată de soțul ei din cauza haterilor, după cum a mărturisit într-un mesaj pe

rețelele de socializare.

”Bună, dragii mei, îmi cer mii de scuze! Asta este. Nu mă interesează cine mă vorbește de rău! Nu mă interesază! Pe mine să nu mă mai promovați, pentru că nu mai are rost! Promovați-l doar pe Ionuț. El este în Moldova! Eu nu mai am nicio… Nu mai vreau să fiu promovată deloc, să fiu înjurată pe nedreptul meu. Oricum îmi cer mii de scuze! Asta este!”, spunea Alexandra Bodi pe Tik-Tok.

”Bună dimineața. Uitați aici, pe Tik Tok! Tik Tok-ul ăsta a reușit să ne despartă. O să fie bine. Eu nu o să mor. Ionuț să rămână cu Tik Tok-ul, nu știu. Dar nu mă interesează de ce s-a postat! Au postat mulți alții care sunt șmecheri și hoți ca să câștige bani! Au reușit să ne despartă. Bravo lor, haterilor! Bravo vouă! Pentru asta o să plătiți și voi cu vârf și îndesat! Aveți grijă! Vă voi blestema pe toți!”, a mai completat Alexandra Bodi.