Alexandra Stan a rămas cu sechele după bătaia primită de la fostul ei iubit! Momente de panică la Survivor România: „O să fiu acolo cu el...”

Alexandra Stan a acceptat să participe la Survivor România, sezonul 2, pentru a își întrece limitele și a deveni o versiune mai bună a sa. Până acum, Faimoasa a întâmpinat mai multe probleme pe traseu și a pierdut punctele pentru echipa sa.

În ediția de duminică seara, 24 ianuarie, proba pentru jocul de comunicare i-a trezit artisei niște amintiri foarte neplăcute din trecutul ei.

Atunci când a văzut că Simona Hapciuc și Roxana Ghiță s-au accidentat, blondina s-a panicat și și-a adus aminte de traumele prin care a trecut. În urmă cu aproximativ opt ani de zile, Alexandra Stan a fost bătută de fostul ei manager și iubit.

Alexandra Stan, sechele pe urma bătăii primite în urmă cu opt ani de zile[Sursa foto: Captură YouTube]

„Nu pot să joc jocul ăsta, Moro! Nu pot să trec prin asta încă o dată! Nu pot să trec prin asta, Moro, înțelege! Eu am trecut prin chestia asta! O să o iau razna, deci, jur, nu mai pot!”,a declarat Alexandra Stan, în timp ce plângea în brațele lui Cătălin Moroșanu .

Înainte să intre la probă, Alexandra Stan plângea și era liniștită de celelalte Faimoase. Ea susținea că nu putea să se concentreze, iar în fața ochilor îl vedea pe fostul ei manager. „O să fiu acolo cu el, înțelegi? N-o să fiu acolo cu Mari!”, a mărturisit Alexandra Stan.

Într-un final, ea a reușit să își învingă frica, chiar dacă nu a reușit să aducă punct echipei sale.

Alexandra Stan, după ce a fost bătută de fostul manager

Alexandra Stan a fost desfigurată de fostul ei iubit! Mărturisiri cutremurătoare: „Îmi spunea că sunt sclava lui”

În urmă cu aproximativ opt ani de zile, Alexandra Stan a trecut printr-o experiență traumatizantă. Cântăreața a fost bătută cu bestialitate de fostul ei iubit și manager, care refuza să îi dea partea ei de bani de pe urma concertelor susținute.

„M-a jignit in toate felurile posibile, nu doar prin cuvinte urate, ci si prin felul in care s-a purtat cu mine. Dar nu se compara faptul ca ii spui unui om cuvinte urate cu faptul ca il desfigurezi. Nu am simtit niciodata ca ar putea fi violent. Parerea mea este ca banii l-au facut sa-si piarda mintile...

Am fost indragostita odata de el, dar cred ca a fost cea mai mare prostie pe care am putut s-o fac in viata mea. Poate ca de asta am si acceptat multe. Sunt mai naiva, o persoana care poate sa accepte multe, dar pana la urma si eu am o limita... Nu cred ca inainte de a ma agresa a consumat alcool sau altceva... Marcel imi spunea ca sunt sclava lui. Cred ca acum e pe cale sa-si gaseasca o alta sclava. Are si alte contracte in derulare...”, a povestit Alexandra Stan, pentru un post de televiziune, în urmă cu opt ani de zile.