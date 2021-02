Alexandra Stan, la un pas să părăsească competiția Survivor România. Faimoasa este nominalizată pentru eliminare: „Sunt dezamgită!”

In articol:

Faimoșii au fost înfrânți în cel de-al doilea joc de imunitate Survivor România din această săptămână. Scorul a fost strâns și la 9-9 s-a jucat proba de ștachetă, unde Războinicii au fost mai buni.

Alexandra Stan de la Survivor, nominalizată pentru eliminare

În această situație, vedetele au fost nevoite să facă nominalizări pentru eliminare si să stabilească cine se alătură lui Musty în cursa pentru voturile publicului.

În urma voturilor pentru eliminare, Alexandra Stan a obținut cele mai multe nominalizări. Șase vedete au scris numele artistei, până când Daniel Pavel a anunțat cine este propunerea Faimoșilor. „Alexandra, nominalizata spre eliminare din partea Faimoșilor ești tu!”, a spus prezentatorul Survivor România.

Echipa Faimosilor de la Survivor România[Sursa foto: Captură KANAL D]

Alexandra Stan se declară dezamăgită de voturile colegilor săi, însă spune că nu va lua decizia acestora personal. Artista mărturisește emoționată că nu s-a gândit niciodată că va ajunge la Survivor și a ajuns să lupte până la capăt pentru fiecare punct.

„Eu chiar dacă sunt o fire puternică am foarte multe momente de slabiciune. Ce realizez aici zi de zi este un efort inimaginabil. Nu am cochetat niciodată cu ideea să vin la Survivor. Dar nu am cum să nu dau totul dacă e joc de imuniatate, să nu mor pe teren.

Acolo nu mai simt durerea, foamente, căldură, nu mai simt nimic din ce e greu, eu vreau, îmi dau interesul, dar orice om are o limită. Nimeni nu e Dumnezeu, nu o iau personal, deși sunt dezamgită. Sunt foarte multe lucruri pe care vreau să le mai fac”, a spus emoționată Alexandra Stan.

Războinicii câștigă meciul de imunitate

După ce au pierdut primul meci de imunitate și au fost nevoiți să facă nominalizări, Războinicii pot merge la consiliul de eliminare liniștiti.

Totuși, șansele ca Musty, Războinicul care a primit cele mai multe voturi din partea echipei sale, să plece din competiție rămân de 50%.

„Cel de-al doilea joc de imuniatate al săptămânii de la Surviror România s-a terminat cu ștafeta și cu victoria Războinicilor, cu scorul de 10 la 9. Vreau să felicit ambele echipe pentru cum au luptat pe traseu. Acest meci a avut de șapte ori egal. Felicitări Faimoșilor. Felicitări, Războinicilor ”, spune prezentatorul emisiunii Survivor România.

Daniel Pavel Survivor România[Sursa foto: Captură KANAL D]

Reacții după victoria Războinicilor

Starlin este cel care a ținut echipa în joc, după ce a câștigat în confruntarea directă împotriva lui Sebastian Chitoșcă, și a egalat scorul la 9. Proba de ștafetă a fost cu noroc pentru Războinici, în cele din urmă.

Starlin: A fost un moment epic. Eu sunt războinic până la capăt. Nu mă interesează dacă pic sau mor pe traseu. Pentru asta sunt aici. Când am plecat am simțit că pot aduce puncte. Prima oară am pierdut din vina mea și am avut grijă să nu repet greșeala. Știam că dacă obțin punctul respectiv toată familia se va ridica.

Andrei: Am luat și al doilea punct și mă bucur că echipa și-a pus baza în mine și am reușit să iau punct. Îmi place să joc cu cei mai buni, deși am pierdut la primul joc, am reușit astăzi să aduc două puncte.