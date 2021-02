Alexandra Stan, prima reacție după ce Zanni a spus că ea ar fi furat banana Elenei: ”Nu știu dacă o să mă creadă cineva”

In articol:

Alexandra Stan a ajuns acasă, în România, după eliminarea de la Survivor România 2021. Artista este mai decisă ca niciodată să spună lucrurilor pe nume, mai ales că a auzit destule vorbe de când a părăsit competiția fenomen de la Kanal D.

Citeste si: Alexandra Stan și Dorian Popa s-au iubit în tinerețe! A fost dragoste la prima vedere între cei doi artiști: "O poveste de dragoste cu scântei..."

Cântăreața le-a promis celor care o susțin că va spune tot ce crede despre colegii ei de echipă, cei care au rămas la Survivor România 2021. Blondina spune că nimic nu este ceea ce pare și că urmează să facă declarații bombă, la care nimeni nu se așteaptă!

Alexandra Stan, dezvăluiri despre Zanni

Alexandra Stan a aflat că Zanni i-a spus Elenei Marin despre faptul că artista i-ar fi furat și mâncat, de fapt, banana respectivă, de la care a pornit tot felul de controverse. După multe acuzații și cuvinte dure aruncate în stânga și-n dreapta, Zannidache, sătul că Elena dă vina pe el pentru furt, i-a spus acestaia că de fapt, Alexandra Stan i-ar fi furat banana.

Citeste si: Previziuni sumbre ale Babei Vanga. Ce se va întâmpla în curând- bzi.ro

Alexandra Stan[Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Alexandra Stan a dat cărțile pe față după Survivor România! Ce părere are despre Zanni: ”Și el greșește”

Ei bine, deși a

ieșit din competiție, Alexandra a urmărit în mediul online tot ce se întâmplă. Așadar, a aflat și de faptul că Zanni a spus că ea este vinovată pentru furtul controversat.

”Lăsați-l, mă, pe Sebi în pace, că e băiat bun, zice adevărul! O să vă zic și eu imediat părerea mea, că nu am avut drept la replică. Nu e chiar așa cum vedeți voi la televizor.

Am văzut ce a zis Zanni, că am furat banana Elenei și că am recunoscut, dar nu e adevărat, nu am furat. Nu știu dacă o să mă creadă cineva, dar știu de ce a zis Zanni chestia asta și eu nu sunt supărată pe el. Zanni și Sebi spun adevărul și eu nu cred că Sebi e așa mare îmbârligător cum este făcut să pară. O să vorbesc în curând partea mea de adevăr.

Și mie mi-au spus unele persoane, dintre cei care par niște eroi și nu sunt, unele lucruri sau mi-au spus lucruri nașpa despre alte persoane pe care acum le susțin. E o mâncătorie cum nu vă închipuiți, doar că unii știu să joace niște roluri mai bine. Ce cred eu și i-am spus și lui Zanni este că tot ce face și faptul că spune adevărul nu îl avantajează. Acum e cam târziu să aibă altă tactică și oricum el așa e, sincer, și a spus că așa va rămâne indiferent dacă pleacă sau nu”, a mărturisit Alexandra Stan, seara trecută.