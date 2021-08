Alexandra Stan, supărată foc pe Cătălin Măruță: ”Nu o să mai vorbesc și nici nu o să mai merg în nicio emisiune de-a lui”. Ce a enervat-o la culme pe artistă

In articol:

Alexandra Stan, una dintre cele mai cunoscute artiste românce devenită celebră și la nivel internațional, a vorbit sincer și deschis într-un podcast pe Youtube, despre viața, visele, iubire, dar și despre industria, care a supărat-o mult de-a lungul timpului. Din industria aceasta face parte și Cătălin Măruță, după cum spune cântăreața.

Citeste si: A făcut sau nu Alexandra Stan alegerea potrivită?! Ce spune artista despre bărbatul cu care s-a măritat: „Nu se știe niciodată, oamenii se schimbă”

Alexandra Stan a fost enervată la culme de Cătălin Măruță, care ar fi dezvăluit un secret important de-al ei. Fosta faimoasa de la Survivor România 2021 a povestit cu lux de amănunte cum prezentatorul de televiziune a vorbit despre faptul că ea ar fi însărcinată, deși blondina nu poate să facă copil, cel puțin anul acesta. Alexandra a făcut declarații incendiare și despre problemele de sănătate, dar și despre Măruță, cu care spune că n-o să mai vorbească niciodată.

Citeste si: Nu mai puneti leustean la ciorba! Este cea mai frecventa greseala! Medicii trag un semnal de alarma- bzi.ro

Citeste si: Alexandra Stan, dezvăluiri controversate despre viața de femeie căsătorită: „E greu”! Artista s-a măritat în secret în urmă cu trei luni

Alexandra Stan[Sursa foto: Captură YouTube]

Alexandra Stan, declarații despre Cătălin Măruță

” Detest, poate e mult spus..dar am foarte foarte, foarte dezamagita de industria din Romania. Pe mine nu ca m-au dezamagit, pe mine...deci au avut si ei un artist si m-au luat si m-au furat si m-au si batut si m-au lasat in fundul gol pe strada si m-au aruncat la gunoi. Si asa se comporta in continuare unii din industria asta cu mine, sa stii.

Chiar zilele trecute, am avut o intamplare cu Maruta. Si m-a suparat foarte, foarte tare, pentru că eu la Catalin tineam foarte mult, si la Andra si niciodata nu m-a deranjat cu nimic, eu nu l-am deranjat pe el cu nimic, a fost o chestie asa..adica cu toate ca multa lume vorbea despre el, ca ce face el la TV. A facut niste chestii foarte urate, a trecut peste tot managemantul meu, peste casa de discuri, peste PR, peste deciziile noastre de a nu da, a nu difuza un anumit material, cu toate ca i-am zis sa-l dea peste data de 30, l-a dat cu două sau trei săptămâni inainte, a scris niste lucruri despre mine foarte nasoale. Eu am fost la doctor și mi-a zis doctorul ca nu o sa pot sa fac copii un an, iar daca fac oricum e challenging, adica pot sa-mi dereglez glanda hipofiza si sa fac tumoare si sa mor.

Si el scria ca nu-mi mai acopar burta, ca sunt insarcinata si chestii d-astea. Si sincer, mi s-a parut ofarte urat din partea lui si n-o sa mai vorbesc niciodata si nu sa o mai merg niciodata la Catalin Maruta, in nicio emisiune pe care o are el, pentru niciun ban din lumea asta. Eu tot timpul am fost de treaba cu oamenii si toti oamenii m-au calcat in picioare”, a spus Alexandra Stan, în podcastul lui Damian Drăghici.

Alexandra Stan[Sursa foto: Captură YouTube]