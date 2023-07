Alexandra Stan, surprinsă la mare într-o ipostază neobișnuită! Cum a fost fotografiată artista, la plajă, atunci când credea că nu o vede nimeni | EXCLUSIV

In articol:

Alexandra Stan știe foarte bine ce să facă ca să aibă grijă de sănătatea ei.

Artista se relaxează la soare, se distrează la mare, dar nu uită niciodată să își ia suplimentele și medicamentele. Diva a atras toate privirile pe plaja de la Mamaia, chiar în weekendul care tocmai s-a încheiat!

A fost mare distracție la Mamaia, acolo unde vedetele s-au adunat de la mic la mare pentru petreceri de fițe! Divele nu au lipsit de la plajă și au atras toate privirile trecătorilor. Dacă seara ora exactă se dădea în cluburile din nordul Mamaiei, în timpul zilei celebritățile autohtone se strâng la malul mării, acolo unde se bucură de soare și de bronzul perfect!

Alexandra Stan s-a numărat printre divele care și-au făcut apariția la malul mării și a încins, la propriu atmosfera pe plajă cu decolteul ei. Vedeta i-a surprinsă însă pe cei din jur cu un gest pe care l-a făcut, chiar în văzul tuturor, iar paparazzi WOWbiz.ro

Alexandra Stan e hot hot hot pe plaja de la Mamaia

au imaginile!

Alexandra Stan a strigat și ea prezent în weekendul care tocmai a trecut, pe plaja de la Mamaia. Litoralul e plin de vedete, divele preferând să dea căldura și aglomerația din București pe destinația de fițe de la malul Mării Negre.

Artista reușește să îi surprindă pe fani cu fiecare apariție și acest lucru s-a întâmplat și în weekend. Cu ochelarii de soare la ochi, Alexandra Stana a încercat să se ascundă pe paparazzi, dar nu a reușit deloc! Vedeta a purtat și un costum de baie extrem de sexy, piesă care lăsa la vedere aproape tot.

Frumoasa blondină și-a petrecut ziua de șezlong și s-a relaxat exact așa cum se cine, însă nu a uitat și cât de importantă este sănătatea pentru ea!

Alexandra Stan la plajă [Sursa foto: WOWbiz.ro]

Alexandra Stan, surprinsă cu punga de pastile pe plajă

Vedeta se pare că este mereu extrem de atentă la sănătatea ei și face tot ce e nevoie ca să se mențină în formă! Artista și-a luat punga de medicamente și suplimente cu ea la plajă, acolo unde nu s-a rușinat să își ia cu strictețe tratamentul.

Alexandra Stan a desfăcut, meticulos, fiecare borcan în parte și și-a scos pastiluțele, iar mai apoi le-a luat rând pe rând, cu câte o gură de apă. E clar că viața de artist nu e neapărat una ușoară așa că este nevoie ca organismul să fie mereu pregătit și în formă! Dacă unele dintre dive nu ar vrea să fie văzute în timpul unui astfel de moment, ei bine Alexandra Stan este categoric o artistă asumată, căci frumoasei blondine nu i-a fost jenă de nimeni și nici nu ar fi avut de ce!

După ce și-a terminat tratamentul, vedeta și-a pus toate medicamentele înapoi în pungă, a sigilat-o și a pus-o bine în geanta de plajă.

Cum reușește Alexandra Stan să se mențină în formă

Alexandra Stan se bucură de o siluetă de invidiat! Vedeta știe bine cum să se mențină în formă și a reușit de-a lungul timpului să se bucure doar de laude în ceea ce privește aspectul. Corpul perfect categoric se ține cu mult efort, iar recent artista a dezvăluit câteva dintre trucurile ei.

"Când am fost în Canare chiar am mâncat mult și mă îngrășasem așa la mâini, la picioare. De când am revenit în țară am avut vreo două zile în care am mâncat super puțin, adică aseară am mâncat o salată, doar o salată, iar astăzi nu am mâncat nimic. Nu mai fac rău când îmi este foame. M-am obișnuit.

Eu pot să mă motivez. Dacă știu că am treabă, am de filmat sau ceva, vreo 3-4 zile nu mănânc. Țin fasting și mănânc foarte puțin. Nu este sănătos, nu îndemn pe nimeni să facă asta, dar ca să dau surplusul ăla, supun corpul la un stres mai mare și apoi treptat încep și introduc așa o masă, două. Dar tot țin fasting, adică fastingul este lege la mine. Lege", a spus artista, potrivit ego.ro.

Alexandra Stan la plajă [Sursa foto: WOWbiz.ro]