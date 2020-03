Extrem de discretă când vine vorba de viața ei personala, talentata cântăreață Alexandra Ungureanu a decis să spună lucrurilor pe nume cu privire la relația pe care a avut-o cu un bărbat stabilit în Statele Unite și despre care s-a spus că ar fi cerut-o în căsătorie.

”Toți foștii mei iubiți au fost oameni extrem de discreți, care nu au avut treabă cu lumea showbiz-ului și nici nu și-au dorit”, povestește Alexandra Ungureanu. Și, până la urmă, după ce a precizat că îi pare rău că va povesti totul, Alexandra Ungureanu și-a deschis inima.

”A fost una dintre puținele situații în care viața mea personală a ajuns în paginile ziarelor pentru că nu îmi dorisem. Eu nu mi-am dorit să vorbesc despre viața mea personală pentru că uneori lucrurile scapă de sub control și când e să fie rău, când sunt despărțiri, tu oricum ești ”rupt” pentru că suferi, și mai ești și în vizorul lumii și se scrie în fel și chip. (...) Dar asta nu înseamnă că m-am ferit, doar că lumea s-a obișnuit cu abordarea mea. Partea asta de discreție a venit la pachet cu mai puțină faimă, notorietate, dar a fost asumată”, explică artista Alexandra Ungureanu. Cu toate acestea, recunoaște vedeta de la ”Bravo, ai stil! Celebrities”, relația ei cu Andrei Gheorghiu a fost devoalată.

”Am publicat, în momentul respectiv, poze pe social media și, cumva, m-am băgat singură în gura lupului. A fost o relație foarte frumoasă, cu un om cu care eram prietenă de ani de zile. Așa s-a întâmplat, viețile noastre s-au intersectat și așa m-am apucat să fac naveta la New York. Foarte greu de gestionat această chestie cu distanța și fusul orar total diferit, a fost o perioadă foarte, foarte grea, pentru că ne despărțeau 7 ore și, cumva, mai mult eu funcționam pe fusul lui orar, pentru că el avea un job stabil, iar viața mea artistică, supusă oricum haosului, mi-a permis”, a spus Alexandra Ungureanu.

Alexandra Ungureanu a lansat o melodie care o reprezintă artistic 100%

Discreția mea vine doar pe zona personală. Dar, de când mă știu, mi-am dorit să mă exprim prin muzică. Și la capitolul ăsta nu am vrut să fiu discretă deloc”, spune, zâmbind, Alexandra Ungureanu. Și, mai precizează cântăreața care face senzație la ”Bravo, ai stil! Celebrities”, de curând a lansat o nouă piesă. ”Am lansat în ianuarie o nouă piesă, ”Gânduri”. E, cumva, o revenire la sound-ul mai electro, dar visător, cu care am debutat, chiar înainte de Crush, din alte proiecte, precum Sistem, Morandi... Am revenit cumva la zona aia muzicală, în care mă simt cel mai bine, chiar dacă eu am jonglat cu foarte multe stiluri, pentru că vocea îmi permite”, spune Alexandra Ungureanu.

”Când am descoperit zona dance și IDM (Intelligent Dance Music, n. red. ), care e foarte puțin pe radio, mi-am dat seama că acolo e sufletul meu. Și mai e și country, ca muzică, dar e o muzică care la noi nu există practic”, spune Alexandra Ungureanu despre orientarea ei muzicală care, evident, se reflectă și în stilul în care se îmbracă la ”Bravo, ai stil! Celebrities”.