Alexandra Ungureanu se alătură “Bravo, ai stil! Celebrities”

Editia de sambata seara a show-ului “Bravo, ai stil! Celebrities” a fost presarata cu momente emotionante, surprize uriase, dar si decizii neasteptate. La finalul defilarilor concurentelor pe podiumul emisiunii de stil, Gina Chirila a facut un anunt socant, aceasta a decis, la sfatul medicului, sa paraseasca competitia “Bravo, ai stil! Celebrities”.

Gina Chirila a fost una dintre favoritele la marele titlu, tanara a impresionat, atat juratii, cat si pe cei din fata micilor ecrane, cu outfiturile prezentate in fiecare editie a emisiunii, nu de putine ori aceasta pozitionandu-se pe primele locuri in preferintele telespectatorilor.

a spus Gina Chirila, moment in care a parasit platoul emisiunii, in aplauzele tuturor.

Incepand din aceasta saptamana, concurentelor emisiunii li se alatura cantareata Alexandra Ungureanu

Artista se mandreste cu un repertoriu impresionant, cu melodii care au devenit rapid hituri, cat si piese muzicale cu influențe etno care recompun o imagine a esteticii autentic românești. De asemenea, Alexandra Ungureanu s-a remarcat in industria muzicala, in colaborarile cu unii dintre cei mai mari artisti din Romania. Începând cu anul 2001, ea a colaborat cu formația Sistem, pentru care a înregistrat vocea principală a unor melodii precum „Emoții”, „Senzații” sau „Departe de tine”. In 2004, a devenit vocea formației Crush. În această formulă, proiectul a produs două albume de studio: Crush + Alexandra Ungureanu (2005) și Hello (2007).

Alexandra Ungureanu spune ca imbratiseaza cu emotie experienta de concurenta in cadrul show-ului „Bravo, ai stil! Celebrities” si, in acelasi timp, o vede ca pe una dintre provocarile uriase ale carierei sale.

“Pasesc in aceasta competitie cu emotie, pentru ca este un show spectaculos, la care ma inchipuiam, avand in vedere ca de foarte multa vreme cochetez cu aceasta zona de fashion. Ma bucur ca, iata, se intampla! Mi se pare o provocare foarte mare pentru ca, in afara de ceea ce abordez eu, in mod normal, trebuie sa vin si cu lucruri noi. Imi place sa surprind si, cu siguranta, aceasta va fi abordarea mea in emisiune. Sunt foarte incantata sa functionez intr-un colectiv atat de numeros de fete, lucru care nu mi s-a mai intamplat vreodata. Sper sa fac fata tensiunii, emotiilor. Este un concurs, fiecare isi joaca cum stie mai bine cartea, cred ca fiecare dintre noi doreste sa castige. Nu este o situatie care sa imi fie foarte confortabila, pentru ca toata cariera mea m-am ferit de genul acesta de imprejurari tensionate, dar din moment ce ele exista, eu imi voi spune sincer punctul de vedere”, declara Alexandra Ungureanu, noua concurenta de la “Bravo, ai stil! Celebrities”.

Tot in editia de sambata seara a emisiunii “Bravo, ai stil! Celebrities”, Calina Dumitrescu a revenit in show, dupa ce, in urma unor nemultumiri, aceasta a refuzat sa participe in editia de vineri. In acel moment, in urma refuzului Calinei de a participa la filmari, Ilinca Vandici a anuntat ca tanara urma a fi descalificata, conform Regulamentului. Insa, in editia de sambata, Calina Dumitrescu a revenit in show, cu explicatiile motivului pentru care nu a putut fi prezenta in ziua anterioara.

“Mi s-a facut rau dupa ceea ce s-a intamplat joi, in platou. M-am enervat, recunosc, dar intre timp mi-a trecut. Am ajuns la un consens, pana la urma. Fiind foarte stresata, am izbucnit. Nu a fost ceva intentionat, si mie mi-a parut rau, dupa aceea. Am stat si am pus totul cap la cap si am realizat ca, poate, si eu am gresit”, a spus Calina Dumitrescu. (Citeste si: Gina Chirilă a părăsit competiția „Bravo, ai stil! Celebrities” Platoul s-a umplut de lacrimi și suspine)