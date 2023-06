Alexandra Ungureanu nu poate uita nici acum prima ei iubire! Cine îi furase inima în liceu? "Mi se părea că are cel mai simpatic zâmbet de pe planetă" | EXCLUSIV

In articol:

Alexandra Ungureanu este una dintre persoanele publice din România care s-a făcut remarcată cu zeci de ani în urmă. Chiar și așa, fanii nu știu prea multe lucruri despre ea, preferând să-și țină viața personală departe de ochii curioșilor.

Puține au fost dățile în care artista și-a scos la iveală sentimentele, dorințele ori supărările personale. Acum, ajunsă la 41 de ani, câștigătoarea emisiunii ”Bravo, ai stil” se declară o femeie puternică, care muncește pe brânci pentru a ajunge la perfecțiune pe plan profesional, dar și pentru e evolua ca om și a fi împlinită.

De cine era îndrăgostită Alexandra Ungureanu în liceu?

În cadrul unui eveniment cu tema "Ani de liceu", Alexandra Ungureanu a vorbit despre dragostea ei din liceu. Era topită după el, dar nu a avut curaj să îndrăznească.

"A fost o iubire de la distanță cumva, pentru că era un băiat pe care îl urmăream așa, cu suspine și cu lacrimi în ochi. Juca baschet, era înalt, păr brunet și cârlionțat și mi se părea că are cel mai simpatic zâmbet de pe planetă. Nu am avut niciodată curajul să îl abordez, el nu mă băga în seamă că era mai mare decât mine și nu îl interesa. L-am urmărit cu privirile, îl căutam prin pauze să creez un context. Nu a fost să fie. În liceu nu am avut niciun prieten, atât de cuminte am fost. Asta e, am recuperat pe parcurs.", a declarat Alexandra Ungureanu.

Alexandra Ungureanu a vorbit despre nuntă

Alexandra Ungureanu a fost mai sinceră ca niciodată. La începutul anului, ne spunea că în 2023 și-a trecut pe lista dorințelor nunta și un copil. Ne-am întâlnit din nou cu artista și ne-a mărturisit că planurile ei nu s-au schimbat. Ba chiar ne-a sugerat că simte că în curând va fi mireasă.

"Planurile astea nu se schimbă așa de pe o lună pe alta și iarăși nu se întâmplă când am pus eu ceasul. Nu e ca și cum pui alarma de dimineață la 6:15 și mă apuc de treabă. Astea se fac în anumite contexte, când oamenii potriviți se adună, când mai iau și decizii împreună. Nu pot să zic că l-am luat pe unul de mână, că eu am hotărât și pentru el să fac asta. Trebuie să se întâmple. Evident e un focus, e o situație care simt că o să se întâmple cât de curând, sunt ok cu asta, o să vă zic la momentul potrivit. O să fie bine. La sfârșitul anului simt că lucrurile vor sta foarte bine pentru mine. Am un presentiment că o să fie anul meu.", a mărturisit Alexandra Ungureanu, în exclusivitate, la WOWnews.

