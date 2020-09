Alexandru Arșinel a fost în piață... de cealaltă parte a tejghelei!

In articol:

Alexandru Arșinel

Imagini surprinzătoare pentru fanii marelui actor Alexandru Arșinel! Artistul a fost văzut vânzând legume în piață, iar răspunsul la întrebarea de ce face asta a fost total neașteptat.

Alexandru Arșinel are un fiu care activează în domeniul agricol, așa că deseori dorește să-l ajute. Weekendul trecut, o piață din zona Cotroceni l-a găzduit pe marele artist, unde acesta a stat la o tarabă și a vândut ardei kapia, roșii și bulion.

Chiar dacă a fost operat de hernie de disc şi de rinichi și suferă și de tensiune ridicată şi dureri de picioare, actorul și-a ajutat fiul pe cât a fost posibil. La 81 de ani, Alexandru Arșinel și-a petrecut weekendul cărând marfă de la mașină la tejghea, unde ulterior a vândut-o chiar el!

„Îmi place să fac asta pentru că îmi place să fiu printre oameni, să-i văd cum se uită la produse, cum negociază… Legumele sunt excelente, eu toată vara numai de la fiul meu am mâncat. Îmi aducea prospături cu lădiţele la Sinaia, acolo unde am stat izolat cu soţia mea. Am avut noroc că s-a apucat de treaba asta pe care o face cu o pasiune extraordinară şi toată vara am profitat de producţia lui. Am mâncat bio, dar m-am şi îngrăşat «bio» în izolare. Nu mult, 2-3 kg”, a explicat Alexandru Arșinel, pentru Click!.

Alexandru Arșinel, în spatele tejghelei

Alexandru Arșinel, mândru de familia lui. Fiul cel mic investește în pasiunea sa

La fel ca în cazul tatălui său, Cristian Arșinel a decis să-și urmeze pasiunea. Este un mândru absolvent al facultății de Drept și ASE, care se pare că a ales să-și investească timpul în activități agricole. Astfel, Cristian este un mic producător ce alege să cultivele legume.

„Am terminat de plantat ardeiul gras şi cel iute. Mai urmează peste două săptămâni gogoşarii şi vinetele. În supermarketuri, roşiile cherry vor fi la 20 lei/kg şi va fi un mix de mai multe soiuri”, declara Cristian Arșinel, în urmă cu ceva timp.

Alexandru Arșinel alături de Cristian Arșinel, fiul cel mic