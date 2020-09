Gabriela Cristea și Tavi Clonda

Gabriela Cristea și Tavi Clonda trăiesc de câțiva ani o frumoasă poveste de iubire. Cei doi au împreună două fetițe și par să fie mai fericiți ca niciodată, cel puțin asta arată pe rețelele de socializare.

Gabriela Cristea l-a cunoscut pe Tavi Clonda în același an în care a divorțat de regretatul Marcel Toader, de care s-a despărțit cu mare scandal. Vedeta a avut însă norocul de a-și întâlni marea dragoste și nu i-a fost teamă să facă încă o dată pasul cel mare: nunta. Cei doi s-au căsătorit în anul 2015.

În tot acest timp, cuplul nu a ieșit în niciun fel negativ din tipare, nu au fost implicați în scandaluri, axându-se pe famila lor și pe cele două fetițe.

Cu toate acestea, Tavi Clonda a făcut cel mai neașteptetat gest!

Tavi Clonda a povestit, confrom unui comunicat de presă, prin ce moment greu a trecut. A fost nevoit să-și radă barba, după 15 ani! Băbatul va participa la o emisiune televizată pentru care a fost necesară această schimbare, însă, cu toate acestea, Tavi nu s-a putut opri din plâns!

Acesta a povestit că utima dată când și-a ras barba a fost pentru Academia de Aviație, în armată, iar și atunci și acum, a plâns pe tot parcursul faptei.

„Mi-am dat barba jos după 15 ani! O singură dată am mai încercat asta, când am fost la Academia de Aviaţie, în armată, şi oricât de mult mi-am dorit să ajung acolo, când a trebuit să renunţ la barbă mi-am dat seama că mai bine renunţ la planurile cu academia. Şi atunci, şi acum, am plâns ca un copil. Am făcut schimbarea treptat, timp de 2 zile, până m-am ras de tot, chiar înainte de prima gală, când voi avea un travesti de zile mari. Mă rădeam şi plângeam, nu-mi venea să cred ce faţă aveam!”, a spus Tavi, potrivit unui comunicat de presă.