Alexandru Arșinel a revenit pe scenă, la câteva zile de când a suferit o intervenție chirurgicală pe cord deschis: "Un adevărat medicament pentru spectatori"

Alexandru Arșinel trece printr-o perioadă destul de delicată, după ce a fost supus recent unei operații pe cord deschis. Cu toate acestea, se pare că nici măcar problemele de sănătate nu îl pot ține pe actor departe de scenă, căci în urmă cu puțin timp a avut un spectacol impresionant, alături de colegii săi

de breaslă.

Alexandru Arșinel, prima apariție publică, după operația pe cord deschis

Alexandru Arșinel și-a luat prin surprindere fanii și a decis să urce pe scenă la doar câteva zile de când a suferit intervenția chirurgicală la inimă. Actorul i-a emoționat puternic pe cei aflați în sală, după ce a susținut un spectacol în amintirea artiștilor care au plecat prea devreme dintre noi: "Am venit acasă în ideea de a avea o nouă întâlnire cu prietenii noștri spectatori.

Imagini de la spectacolul susținut de Alexandru Arșinel, împreună cu ceilalți actori de la Teatrul "Constantin Tănase" [Sursa foto: Facebook]

În ideea de a face un nou număr de magie care stă în putința şi caracterul acestui gen care îi face pe oameni să zâmbească chiar şi atunci când le vine să plângă. E un teatru adevărat, e un adevărat recuperator, un adevărat medicament pe care noi îl folosim aproape zi de zi pentru spectatori.", a mărturisit Alexandru Arșinel, pentru antena3.ro.

Cum se simte Alexandru Arșinel după intervenția chirurgicală suferită?

Alexandru Arșinel a recunoscut că a făcut eforturi uriașe pentru a urca pe scenă, căci nu se simte foarte bine după operația dificilă prin care a trecut. Totuși, marele actor este optimist și încrezător în promisiunile medicilor, care l-au asigurat că va reuși să se recupereze destul de repede.

Acum, maestrul spune că încearcă orice pentru a reveni pe scenă, pentru că revederea cu publicul îi dă de fiecare dată o stare de liniște: "Nu foarte bine (n.r. nu se simte foarte bine). O operaţie la inimă nu este o bagatelă, dar am promisiunea lor (n.r. medicilor) şi a lui Dumnezeu că în câteva săptămâni voi fi bine.(...) Am avut multe momente mai dificile în viaţă, dar am avut pe cineva lângă mine care m-a ajutat. Încerc toate formele pentru a reveni pe scenă şi a mă întâlni cu publicul. Am o stare de liniște, pentru că în urma unei activități ale mele rămân personalități artistice, în primul rând, de primă mână, şi oameni gospodari care ne seamănă nouă, celor din nordul Moldovei.", a mai spus Alexandru Arșinel, pentru sursa amintită.

