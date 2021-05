Alexandru Arșinel este convins că virusul SARS-CoV-2 ar fi fost mai agresiv dacă nu făcea vaccinul anti-COVID: „Mi-a salvat viața și mie și soției”

In articol:

Alexandru Arșinel și soția lui au contractat virusul care a ucis la nivel mondial circa trei milioane de oameni și au fost internați de urgență la Institutul Matei Balș din Capitală.

Starea lor de sănătate era stabilă, însă resimțeau din plin efectele bolii COVID-19. Au fost feriți de complicații respiratorii, iar îndrăgitul actor crede că acest fapt se datorează vaccinului anti-COVID, cu care se imunizase și el și soția lui chiar înainte de a fi testați pozitiv.

Alexandru Arșinel și soția sa

Alexandru Arșinel, convins că vaccinul l-a ajutat să nu facă o formă gravă de COVID-19

Pe 17 aprilie, Arșinel și soția lui au fost internați la Matei Balș, după ce au ieșit pozitiv la testul PCR. Au fost externați, iar la scurt timp, actorul s-a reîntors la unitatea medicală, căci nu se simțea încă bine. Cadrele medicale l-au ținut sub observație până pe 10 mai. Acum, Alexandru Arșinel răsuflă ușurat căci a scăpat de virusul SARS-CoV-2 și este convins că dacă nu se imuniza deznodământul ar fi putut fi altul.

„Am făcut vaccinul, eram fericit, pregăteam o premieră. Într-o zi au apărut niște simptome, nu foarte puternice, am cerut să fiu testat și la test am ieșit pozitiv. Și, uite așa, s-a aflat că am coronavirus, și eu, și soția mea, și, prin sprijinul dat de Matei Bals, am fost colectat, cum s-ar spune, din casă, împreună cu soția și dus acolo. Am avut acest noroc să fiu înconjurat de o echipă de medici excelenți. Am fost un caz special, fiind bântuit cu o boală imunosupresoare cu transplant.

Se pare că vaccinarea mi-a salvat viața și mie și soției. A reușit să oprească vijelia acestei nenorocite boli și să o stopeze la un anumit nivel suportabil, care m-a făcut să ies din zona periculoasă. Cu ajutorul medicilor care erau preocupați de soarta mea și a celorlalți colegi de pat am depășit momentul critic”, a spus Alexandru Arșinel la o emisiune TV.

Alexandru Arșine este pregătit să urce pe scenă

Actorul încă se recupereazp după boală, dar abia așteaptă să joace pe scena teatrului, iar în două săptămâni va da viață unui personaj. Sălile de spectacol vor funcționa la 50% capacitate, după ce Capitala a intrat în scenariul verde.

„Recuperarea este grea pentru că pornește nu de la stadiul bolii ci de la nivelul tău de a putea să o iei de la început. Însă, loc de trăit pe acest pământ mai există. Iar peste două săptămâni voi urca pe scenă. Când teatrul are nevoie, când eu am nevoie, când nevoia vine din dorința de a-mi umple venele cu sânge de artist, nu pot sta deoparte”, a mai adăugat actorul.