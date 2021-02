Alexandru Nica, duet cu iubita din Japonia la Românii au Talent, sezonul 11. Andra: ”L-aș propune la premiul de originalitate”

In articol:

Alexandru Nica, duet cu iubita din Japonia la Românii au Talent, sezonul 11. Compozitorul are o relație la distanță cu o tânără japoneză.

Alexandru Nica, duet cu iubita din Japonia la Românii au Talent, sezonul 11

Alexandru Nica a venit la Românii au Talent, sezonul 11, cu gândul de a câștiga. Însă socoteala de acasă, nu se potrivește cu cea din târg.

”Numele meu este Alexandru Dorin Nica, am 32 de ani și sunt songwritter-ul unei trupe din Japonia. Am cunoscut acum un an o fată pe Facebook, e din Japonia și mi-a cântat o compoziție din Japonia și am devenit iubiți și urmează în primăvară să vină în România. E o fată minunată, e foarte deschisă, e superbă. E frumos acolo în Japonia, e ca la noi la țară ca în Dâmbovița. Nu am fost niciodată în Japonia, vorbim doar prin videocall. O să încerc să câștig concursul ăsta pentru ea. Vreau să o aduc în România, ea nu are loc de muncă în Japonia”, a spus tânărul amorezat de o fată din Japonia.

Citeste si: Dragoș Pădeanu, apariție de senzație la Românii au Talent, sezonul 11. Tânărul i-a impresionat pe jurați cu vocea sa

Alexandru Nica, duet cu iubita din Japonia la Românii au Talent, sezonul 11.[Sursa foto: Captură TV]

Citeste si: Tragedie de Valentine’s Day la Iași! O plimbare în doi s-a terminat dramatic, sub roțile unui tren de călători. Manevra greșită care a ucis doi tineri frumoși – GALERIE FOTO/ VIDEO- bzi.ro

Alexandru s-a prezentat la Românii au Talent cu o compoziție proprie pe care a cântat-o

alături de iubita sa, care a apărut pe ecran cu piesa înregistrată. Duetul a fost un eșec total, iar Andra a vrut de mai multe ori să apese butonul X, ca să oprească actul artistic, însă Florin Călinescu nu a lăsat-o să-și ducă acțiunea la bun sfârșit.

Citeste si: Smiley, cucerit de Sofia Brok la Românii au Talent, sezonul 11. Micuța gimnastă l-a lăsat mască pe cel mai nou jurat al emisiunii

Alexandru Nica, duet cu iubita din Japonia la Românii au Talent, sezonul 11.[Sursa foto: Captură TV]

Alexandru Nica a primit trei de ”NU” și un ”DA”

Alexandru Nica a primit pentru prestația sa muzicală, trei de ”NU”, de la Andra, Smiley și Alexandra Dinu, iar de la Florin Călinescu un ”DA”.

”Ai scris degeaba până acum muzică, Smiley”, a spus Andra, ironic.

”Vă rog să îl opriți că fata plânge, poate credeți că a fost de pe bandă, ea. Ea a cântat live, chiar aici din Kyoto de unde transmit eu și vreau să vă spun că a cântat perfect. Interesant este că până și sunetul lui a ajuns aici în Kyoto, perfect. Nu știu cum s-a auzit la voi”, a glumit Andi Moisescu, care se afla în izolare.

Alexandru Nica, duet cu iubita din Japonia la Românii au Talent, sezonul 11.[Sursa foto: Captură TV]

”Eu prevăd aici o poveste asemănătoare cu cea a lui John Lennon cu Yoko Ono, exact acolo m-am dus cu gândul. Verdictul meu pentru această seară este ”NU”, a spus Smiley. ”Ai grijă să nu dai peste butonul ăla auriu din greșeală”, a continuat Andi Moisescu.

”Orice s-ar întâmpla din partea mea ai un DA!”, a spus Florin Călinescu.