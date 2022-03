Alexandru Pădureanu, mesajul cu care a îngrijorat pe toată lumea, în ziua în care Cornelia Catanga ar fi împlinit 64 de ani: ”Îmi vine să mă omor, să vin la tine”

In articol:

Cornelia Catanga ar fi împlinit, astăzi, vârsta de 64 de ani! Aurel și Alexandru Pădureanu suferă cumplit după regretata artistă, care s-a stins din viață anul trecut. Băiatul cunoscutei cântărețe de muzică lăutărească îi simte dorul mamei lui și merge ori de câte ori poate la mormântul acesteia, să-i spună ce are pe suflet.

Alexandru Pădureanu își mai spune, din când în când, durerea pe internet, acolo unde oamenii fac tot posibilul să-i fie aproape măcar cu o vorbă bună.

Tânărul artist pare că nu-și mai revine după moartea mamei lui, cea care i-a fost întotdeauna aproape, din orice punct de vedere. De când Cornelia Catanga a murit, Alexandru Pădureanu o plânge în fiecare zi, durerea lui fiind una nemărginită. Miercuri, în ziua în care Catanga ar fi împlinit vârsta de 64 de ani, acesta a postat un mesaj de-a dreptul sfâșietor, prin care a încercat să-și exprime durerea.

Alex si Cornelia Catanga [Sursa foto: Facebook]

Mesajul dureros transmis de Aurel Pădureanu

Aurel Pădureanu a scris un mesaj foarte emoționant, cu ochii în lacrimi, în ziua în care ar fi trebuit ca soția lui să fie lângă familia ei. ” Scriu aceste randuri, cu lacrimi in ochi si ma gandesc tot timpul eu si Alexandru la Cornelia. Astazi, 9 Martie, implinea 64 de ani. Nici acum dupa un an de zile, nu ne putem reveni..... Ne culcam, si ne sculam cu ea in gand. Nimeni nu stie ce se petrece in sufletul nostru. Nu doresc la nimeni sa aiba aceasta mare durere in suflet, asa cum o avem noi... lipsa Corneliei o simtim in permanenta cu toate, ca duc o lupta si eu si copilul meu, sa mergem mai departe si sa nu ne mai gandim in permanenta la ea..dar ne este IMPOSIBIL.

Suferim enorm de mult, ca multi ne-au uitat si aici ma refer la prietenii, cu care am mancat o paine destul de buna impreuna, si bineinteles la familia noastra! Dar asta este viata si nu doresc nimanui rau. Dar roata se invarteste.....Ma uit la aceste poze si imi vine sa urlu ca un nebun, gandindu-ma ce femeie frumoasa am avut langa mine!!!! Nu vreau sa credeti ca o laud... dar Cornelia a fost o MARE ARTISTA, care si-a inscris numele in nemurire si sunt convins ca numele ei va ramane in istoria muzicii lautaresti, alaturi de cele mai mari personalitati. Ar trebui sa nu confundam notiunile, intre ce inseamna popularitate si celebritate.... eu sper ca intelegeti ceea ce spun..!!”, este o parte din mesajul transmis de lăutar.

