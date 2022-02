Alexandru Rafila avertizează că urmează o perioadă grea. La câte cazuri de COVID am putea ajunge: „Avem în față încă circa 10 zile dificile”

In articol:

Alexandru Rafila avertizează că perioada critică în ceea ce privește situația epidemiologică este departe de a se termina. Ba chiar, ministrul Sănătății spune că următoarele zece zile vor fi extrem de grele pentru România, căci este posibil să asistăm la o explozie de cazuri de infectare cu virusul SARS-CoV-2. Valul cinci al pandemiei de coronavirus a lovit din plin România, înregistrându-se recorduri după recorduri în ceea ce privește numărul de infectări raportat de la o zi la

alta.

INSP spunea în urmă cu câteva săptămâni, într-un raport, că România ar putea ajunge chiar la 70 de mii de cazuri de infectare până la mijlocul lunii februarie, dar ministrul Sănătății este ceva mai optimist. 50 de mii de cazuri de COVID-19 într-o singură zi, atât crede Alexandru Rafila că vor fi.

„Avem încă în față încă circa 10 zile dificile. (…) Orice sistem are niște limite, cel românesc, poate cu atât mai mult, pentru că el nu este uniform distribuit în toată țara. Sunt situații diferite de la județ la județ, dar atât cât am putut să ne pregătim, ne-am pregătit și cu resurse terapeutice, și cu alocarea unui procent de 20% din paturile de spital și, lucrul care cred că este tot foarte, foarte important este că acordăm o foarte mare atenție tuturor pacienților. Nu mai facem acea greșeală o consider majoră în care, practic, oamenii cu alte patologii au avut interzis în spitale.

Personal nu cred că vom ajunge la 70.000 de cazuri înregistrate zilnic, dar probabil că săptămâna viitoare vom avea peste 50.000 de cazuri în câteva dintre zile, după care se va intra pe un trend crescător. O să vă spun că am urmărit cu foarte mare atenție informațiile de la Organizația Mondială a Sănătății (…). Informațiile pe care le avem noi este că această creștere continuă, dar cu viteză mai mică, reducerea vitezei de creștere este primul semn că ne apropiem de un platou care probabil că va fi înregistrat pe parcursul săptămânii viitoare”, a mai spus Rafila”, a explicat ministrul Sănătății, la postul național de televiziune.

COVID-19 [Sursa foto: PixaBay]

Citeste si: Ce s-a ales de fiul regretatului Cristian Țopescu. Viața lui s-a schimbat radical...- bzi.ro

Bilanț coronavirus, 1 februarie 2022

În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 40.018 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 19.887

mai mult decât în ziua anterioară. 4.123 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.

Citeste si: Familia Flaviei Mihășan, infectată cu COVID-19! Cum se simt cei patru membri ai familiei: „A făcut puțină febră”

În total, până astăzi, 1 februarie, pe teritoriul României au fost înregistrate 2.256.543 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 55.854 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare. 1.919.254 de pacienți au fost declarați vindecați.

Până astăzi, 60.122 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat. În intervalul 31.01.2022 (10:00) – 01.02.2022 (10:00) au fost raportate de către INSP 97 de decese (56 bărbați și 41 femei), dintre care 2 anterioare intervalului de referință, ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din țară.

Citeste si: Sătulă de refuzuri, o femeie și-a legat soțul și l-a dus la un centru de vaccinare! Oamenilor din sala de așteptare nu le-a venit să creadă! Ce se observă în imagini

În unitățile sanitare de profil, numărul de persoane internate în secții cu COVID-19 este de 9.981, cu 200 mai mult decât în ziua anterioară. De asemenea, la ATI sunt internate 937 de persoane, cu 34 mai mult decât în ziua anterioară. Dintre cei 937 pacienți internați la ATI, 790 sunt nevaccinați.

Din totalul pacienților internați, 823 sunt minori, 802 fiind internați în secții, cu 59 mai puțin decât în ziua anterioară și 21 la ATI, cu unul mai mult decât în ziua anterioară.

Distribuie pe: