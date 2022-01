Alexia Eram, dezvăluiri despre cel mai mare complex din copilărie! "Mai plâng din cauza acestui lucru!"

In articol:

Alexia Eram este una dintre cele mai iubite și mai apreciate vloggerițe din țara noastră. Naturaleța, carisma și puterea de a spune lucrurilor pe nume au ajutat-o să-și crească comunitatea, din mediul online cu nu mai puțin de peste 600.000 de urmărtitori pe rețele sociale.

Aceasta are o groază de fani, care o iubesc și care nu ratează niciun eveniment din viața, fie că este ordin personal sau profesional. Alături de artistul Mario Fresh trăiește o frumoasă și intensă poveste de dragoste, iar cei doi se numără printre cele mai frumoase cupluri din showbiz-ul românesc.

Din pozele pe care le distribuie în mediul online, ai zice că Alexia Eram are viața perfectă și că niciodată nu s-a confruntat cu obstacole sau probleme. Totuși, aceasta a avut perioade mai puțin frumoase, despre care a vorbit recent. Aceasta a recunoscut care este cel mai mare complex pe care l-a avut în copilărie și care o urmărește până în prezent.

Alexia Eram, despre cel mai mare complex:"Am rămas cu complexul acesta că sunt grasă"

Dacă acum încrederea în sine este unul dintre cel mai mare avantaj al Alexiei Eram, în trecut lucrurile stăteau cu totul altfel. Vloggerița a fost ținta glumelor răutăcioase și a fost acuzată că ar avea probleme cu kilogramele în plus. De aceea, aceasta s-a simțit extrem de complexată și a suferit enorm la acea vreme.

Alexia Eram a dezvăluit că, prietenele ei obișnuiau să glumească deseori pe seama aspectului ei fizic, mai precis, pe seama kilogramelor sale.

Aceasta a dezvăluit că, deși nu se simțea o persoană cu probleme de greutate, cu toate acestea a suferit destul de tare, iar ulterior acest lucru s-a transformat într-un complex.

Vloggerița dezvăluie că a încercat să facă tot posibilul să-și demonstreze că vorbele prietenelor sale, erau doar glume răutăcioase, iar din acest motiv a început să urmeze un stil de viață sănătos și să practice foarte mult sport.

Mai mult, Alexia Eram a declarat că a slăbit 10 kilograme, anul trecut, iar în acest moment este foarte atentă la silueta ei.

„M-a complexat chestia asta și mai plâng din cauza acestui lucru. Când eram mică niște prietene, care îmi sunt prietene și acum, pentru că atunci când sunt mici, copiii sunt sadici s-au pus într-un cerc și cântau: ‘Push, push grăsime! Push, push grăsime! Alexia e grasă’. Eu nu eram grasă. Eram un copil normal. După aceea am rămas cu complexul acesta că sunt grasă, cu picioarele grase. Am slăbit 10 kilograme anul trecut și mă simțeam foarte bine în corpul meu. După aceea aveam obsesia să nu ajung să am 5 kilograme în plus. Am chestia asta de perfecțiune, să fiu țiplă”, a dezvăluit Alexia Eram.

