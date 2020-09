In articol:

Alexia Eram este una dintre cele mai frumoase vedete de la noi din țară și nu încetează să ne surprindă de fiecare dată când postează pe rețelele de socializare. De această dată, fiica Andreei Esca și-a luat prin surprindere fanii cu câteva fotografii incendiare din vacanța din Grecia. Alexia a plecat în vacanță alături de iubitul ei, Mario Fresh, dar și de câțiva prieteni.

Cei doi îndrăgostiți s-au distrat de minune pe plajă, au făcut plimbări relaxante cu barca, iar, când au ajuns la mal, Mario Fresh a pozat-o pe iubita lui într-o poziție provocatoare. Alexia purta un costum de baie albastru, cu un slip tanga care a încins imaginația multor internauți.

Mai mult, Mario Fresh a preluat cârma unei bărci și s-a filmat pe Instastory în timp ce Alexia a făcut o mărturisire: „Asta e viața pe care mi-am dorit-o! Offf.”

În timpul plimbărilor cu barca, Alexia Eram a imortalizat mai multe momente și le-a împărtășit cu fanii de pe Instagram. „Come with me, fly you out to GREECE (n.r.: Vino cu mine, zboară spre Grecia)” este mesajul pus de Alexia Eram la postare.

