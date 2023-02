Alexia Eram, mai sinceră ca niciodată! Cum se împarte gelozia în relația cu Mario Fresh: "Nu poate să fie omul cu ochelari" | EXCLUSIV

In articol:

Alexia Eram ne-a acordat un interviu exclusiv și a povestit despre ce ar face dacă nu ar mai exista internetul și n-ar mai avea posibilitatea de a fi influencer, despre faptul că ea este cea romantică din relație, dar și despre geloziile din relația ei cu Mario Fresh.

A lexia Eram, totul despre gelozia în cuplul cu Mario Fresh

Alexia Eram a recunoscut tot! Atât ea, cât și Mario Fresh sunt foarte frumoși, așa că sigur există admiratori de ambele părți. În această situația, cum facem cu gelozia? Alexia Eram ne-a dezvăluit ce fel de persoană este ea și cum reacționează de obicei.

"Nu sunt o persoană foarte relaxată, sunt foarte irascibilă de fel, dar nu sunt nici o persoană foarte nervoasă de fel. Sunt agitată de fel. Sunt geloasă cum orice om e gelos. Nu cred că există să nu fii gelos. Cred că în orice relație există o mică parte de gelozie, nu cred că există relații în care să nu fie deloc, așa că este bine asta. Dacă nu ar fi gelozie înseamnă că ceva nu e ok. Nu poate să fie omul cu ochelari. Are voie să zică dacă o fată e frumoasă, are dreptate. Este firesc. Dacă vezi pe cineva frumos, afirmi asta. Asta nu înseamnă că trebuie să se întâmple ceva.", a declarat Alexia Eram.

Citeste si: Larisa Drăgulescu iubește din nou, la câteva luni de la divorț. Cine este bărbatul alături de care și-a refăcut viața: "Ne-am cunoscut printr-un prieten comun"- kanald.ro

Citeste si: Rușii beau în continuare Coca Cola, se îmbracă de la Zara și își iau mobilă Ikea. Incredibil de unde au ajuns să le aducă- stirileprotv.ro

De ce nu se căsătorește Alexia Eram cu Mario Fresh?

Alexia Eram este apreciată de mulți români, iar în mediul online face senzație, asta pentru că se numără printre cele mai cunoscute influencerițe de pe internet, având o mulțime de fani, care o urmăresc la orice pas. Tânăra trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu Mario Fresh, fiind un cuplu care rezistă de peste 6 ani.

Alexia Eram primește tot mai des întrebarea când se apropie nunta și copilul. Tânăra nu este neapărat deranjată, dar știe clar cum va arăta viața ei alături de Mario, indiferent ce spun oamenii. În exclusivitate pentru WOWbiz nu s-a mai ferit și a dezvăluit motivul pentru care momentan nu vrea să audă de căsătorie. Are un motiv bine întemeiat, pe care nu s-a sfiit să îl spună cu voce tare.

Citeste si: „Bine că am scăpat de săracul ăla!” Bia Khalifa îl amenință pe Fulgy de la Clejani, după ce și-au spus adio cu mare scandal!- kfetele.ro

Citeste si: Stenograme din dosarul fraților Tate. Cei doi au cerut fetelor să își retragă plângerile și au încercat să îi atragă pe George Simion și Diana Șoșoacă de partea lor- stirilekanald.ro

Citeste si: "Felicitari pentru sarcina!" Nicola Peltz si Brooklyn Beckham asteapta primul copil? Cum s-a fotografiat actrita pe Instagram- radioimpuls.ro

"Nu mă deranjează neapărat. Poate e normal să fiu întrebată. Dar am 22 de ani, nu știu de ce sunt întrebată. Dar, evident că sunt foarte multe titluri care mă afectează, dar până la urmă acesta este jobul, așa că nu trebuie să bagi în seamă și cam atât. Am 22 de ani, repet. Evident că fiecare face ce vrea, puteți să vă căsătoriți la 22 de ani și să faceți copii, dar eu simt că mai vreau să copilăresc. Evident că Mario gândește la fel, că dacă am avea alte percepții nu am mai fi împreună.", a precizat Alexia Eram, în exclusivitate, pentru WOWnews.

Ai un pont WOW? Dacă deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!