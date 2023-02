Mădălin Ionescu a luat imediat telefonul Cristinei Șișcanu, când a văzut ce mesaj a primit! Nu s-a putut abține și a făcut public un detaliu intim: "Nu știți ce poze am eu cu ea"

In articol:

Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu obișnuiesc să se afișeze destul de des în mediul online și să împărtășească cu cei care îi urmăresc momente importante din viața lor. Acest lucru vine la pachet, însă, și cu anumite curiozități din partea celor de acasă.

De curând, prezentatoarea TV a fost întrebată dacă soțul ei este de acord cu ipostazele în care se fotografiază, iar răspunsul nu a întârziat să apară.

Este Mădălin Ionescu un bărbat gelos?

Cristina Șișcanu arată impecabil la 38 de ani și nu se ferește să se mândrească cu acest lucru și pe rețelele de socializare. De curând, însă, fanii au fost curioși să afle dacă Mădălin Ionescu are ceva împotrivă atunci când soția lui pozează în ipostaze sexy. Prezentatorul a vrut să lămurească întreaga situație și le-a dezvăluit celor de acasă că nu este deloc gelos, ci mai degrabă se bucură atunci când partenera lui este admirată:

"Internaut: Postați mereu poze sexy... Soțul nu e gelos? Vă admir curajul și faceți ceea ce simțiți!

Mădălin Ionescu: Nu, soțul nu e gelos. Pentru că soțul se bucură atunci când soția lui e admirată. În privința pozelor sexy pe care le postează mereu, nu-mi dau seama la ce vă referiți, totuși frecvența nu e atât de mare, dar nu am nicio problemă cu genul ăsta de postări. Nu știți ce poze am eu... cu ea. Poate că într-o zi...", a fost răspunsul oferit chiar de Mădălin Ionescu, la întrebarea pe care soția lui a primit-o din partea unui urmăritor.

Cristina Șișcanu, despre începuturile relației cu Mădălin Ionescu

Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu au acum o familie frumoasă și sunt părinții unei fetițe, dar puțini știu cum s-au cunoscut cei doi și cum au ajuns să formeze un cuplu. Prezentatoarea TV a dezvăluit că totul a început cu o relație strict profesională. Pe atunci, aceasta mărturisește că îl privea cu admirație pe Mădălin Ionescu, fără să își imagineze că într-o zi îi va deveni soț: "Pe Mădălin l-am cunoscut la emisiune. Eu eram reporter special și PR-ul emisiunii. M-a fascinat din prima clipă, dar nu am îndrăznit să mă gândesc altfel la el, decât ca la un admirabil profesionist. Avea o uluitoare capacitate de muncă și o creativitate ieșită din comun. Mi-am reprimat orice atracție față de el până în clipa în care, după un an și ceva, el mi-a mărturisit ce simte față de mine.

A fost un șoc. Rămăsese singur cu fata lui, Ștefania. Toată redacția știa prin ce trece. Ne anunțase pe toți cu luni bune înainte, dar tot nu am îndrăznit să sper la mai mult. Relația cu el a fost o explozie, o descătușare din prima clipă. Prima piesă pe care mi-a dedicat-o a fost «To the moon and back», a celor de la Savage Garden și, credeți-mă, așa a fost!", a povestit Cristina Șișcanu, pentru fanatik.ro.

