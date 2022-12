Alexia Eram nu vrea să se căsătorească cu Mario Fresh! Vedeta ne-a dezvăluit motivul și spune tot adevărul despre relația lor: "Mă afectează" | EXCLUSIV

In articol:

Alexia Eram este apreciată de mulți români, iar în mediul online face senzație, asta pentru că se numără printre cele mai cunoscute influencerițe de pe internet, având o mulțime de fani, care o

Motivul pentru care Alexia Eram și Mario Fresh nu se căsătoresc

urmăresc la orice pas. Tânăra trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu Mario Fresh, fiind un cuplu care rezistă de peste 6 ani.

Alexia Eram primește tot mai des întrebarea când se apropie nunta și copilul. Tânăra nu este neapărat deranjată, dar știe clar cum va arăta viața ei alături de Mario, indiferent ce spun oamenii. În exclusivitate pentru WOWbiz nu s-a mai ferit și a dezvăluit motivul pentru care momentan nu vrea să audă de căsătorie. Are un motiv bine întemeiat, pe care nu s-a sfiit să îl spună cu voce tare.

"Nu mă deranjează neapărat. Poate e normal să fiu întrebată. Dar am 22 de ani, nu știu de ce sunt întrebată. Dar, evident că sunt foarte multe titluri care mă afectează, dar până la urmă acesta este jobul, așa că nu trebuie să bagi în seamă și cam atât. Am 22 de ani, repet. Evident că fiecare face ce vrea, puteți să vă căsătoriți la 22 de ani și să faceți copii, dar eu simt că mai vreau să copilăresc. Evident că Mario gândește la fel, că dacă am avea alte percepții nu am mai fi împreună.", a precizat Alexia Eram, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

De la ce apar conflicte între Alexia Eram și Mario Fresh?

Alexia Eram a acordat un interviu exclusiv pentru WOWbiz.ro, unde a fost extrem de sinceră legat de relația ei cu Mario Fresh. Mulți și-ar dori iubire ca a lor, fiind un cuplu model pentru tineri. Alexia ne-a dezvăluit unul dintre aspectele de la care pornesc mereu discuții în contradictoriu, chiar și după 6 ani de relație.

"Eu sunt foarte perfecționistă și îmi place să am un program fix, el nu. El este mai visător, vedem, facem aia, e spontan. Eu nu. Eu sunt foarte cu programul, foarte strictă.", a declarat Alexia Eram, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Lucrul special pe care îl au în comun Mario Fresh și Alexia Eram?

Totuși, mai multe aspecte sunt frumoase decât tensionate, pentru că altfel nu ar fi ajuns la nivelul relației la care sunt acum. Fiica Andreei Esca a precizat lucrul pe care îl au în comun și îi surprinde că este atât de special. Prin asta se vede că au o relație plină de iubire adevărată.

"Ne înțelegem foarte bine în general. Câteodată spunem același lucru în același timp, adică niște lucruri la întâmplare. Suntem și împreună de foarte mult timp și ne cunoaștem foarte bine, dar da, avem foarte multe puncte în comun și ne înțelegem foarte bine în foarte multe lucruri.", a mărturisit Alexia Eram, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

