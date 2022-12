Xonia este sau nu într-o relație? Dezvăluiri incredibile despre viața ei amoroasă, după despărțirea de iubitul milionar

In articol:

Fără doar și poate, Xonia este una dintre cele mai sincere persoane publice din showbiz-ul românesc, calitate prin prisma căreia a reușit să adune de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas.

Ei bine, recent, invitată în cadrul emisiunii online, ”Detectorul de minciuni”, difuzată pe canalul de YouTube theXclusive și moderată de Oana Radu, cunoscuta cântăreață a făcut o serie de dezvăluiri

despre viața sa amoroasă, spunând că în acest moment există o persoană în viața sa pe care o place, însă fără a da prea multe detalii.

Xonia, probleme serioase de sănătate! Artista a ajuns de urgență pe mâna medicilor

„Oana Radu: În acest moment, în viața ta, există cineva de care îți place?

Xonia: Da.

Oana Radu: Locuiește în România?

Xonia: Așa cred.

Oana Radu: Interacționați, adică vă vedeți des?

Xonia: Nu. Eu urmează să plec din țară și nu o să am timp.

Oana Radu: Dacă îți scrie în seara asta și îți spune să vina pe la tine să vedeți un film, ai refuza?

Xonia: Nu. Am treabă. Aș refuza, ce înseamnă asta, asta înseamnă altceva. Eu vreau să cunosc un om, nu mă iei cu invitație acasă. Eu vreau să te cunosc ca om, dacă putem purta o conversație, apoi mai vedem.

Oana Radu: E vedetă?

Xonia: Nu ”, a fost discuția dintre cele două, în cadrul emisiunii ”Detectorul de minciuni”.

Xonia s-a despărțit de iubitul milionar, în urmă cu câteva luni

În urmă cu câteva luni, Xonia anunța că s-a despărțit de iubitul milionar, bărbatul alături de care se vedea toată viața, mai ales că împreună aveau planuri de viitor, printre care și să se mute în America definitiv.

Ei bine, însă, din nefericire, relația lor a ajuns la final, însă înainte de separare, blondina își vânduse absolut tot, pentru a pleca peste hotare alături de fostul partener.

„Nu mai am mașină, pentru că îmi făcusem planul să plec din România, așa că am vândut tot ce am avut aici.

Am vândut și casa. Momentan așteptăm să vedem ce se întâmplă. Momentan sunt aici. Urma să mă mut în America și e posibil acum să plec în Australia, înapoi la familie. Ne-am despărțit de ceva timp și am rămas buni prieteni” , a declarat Xonia pentru VIVA!

Xonia [Sursa foto: Captură Video]