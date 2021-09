Alexia Eram și Maria Fresh, dovada împăcării! Imaginile incendiare "scăpate" pe net de Lino, fără ca ei să știe că sunt filmați VIDEO

In articol:

Mario Fresh și Alexia Eram au fost surprinși din nou împreună, după luni bune în care s-a speculat că s-au despărțit. Împăcarea ar fi avut loc chiar de ziua de naștere a tinerei.

În ultimele luni s-a tot speculat faptul că Mario Fresh și Alexia Eram s-au despărțit, mai ales că nu s-au mai afișat împreună din luna mai, iar artistul a fost văzut în club alături de o domnișoară misteriasă.

Imaginile incendiare "scăpate" pe net de Lino

Ei bine, se pare că cei doi s-au împăcat la ziua Alexiei, iar mărturie stau fotografiile și postările din acea zi. Mai mult decât atât, Lino a "scapat" pe net un video în care cei doi se sărută cu foc, aceasta fiind dovada clară că sunt din nou împreună. Mai mult decât atât, tânărul în șoptea la ureche câteva versuri care se aud pe fundal, destul de "neortodoxe" și cu subînțeles.

Alexia Eram și Maria Fresh sărut[Sursa foto: Captură TikTok]

Citeste si: Luiza Melencu, găsită moartă- bzi.ro

Citeste si: Mario Fresh și Alexia Eram, din nou împreună. Ce mesaj a transmis artistul pe Internet: "În sfârșit..."

Mario Fresh, gânduri serioase cu Alexia Eram: "Am foarte multe de oferit"

În cadrul unui podcast, însă, Mario Fresh recunoaște că se gândește serios să o ceară în căsătorie pe Alexia, ținând cont că relația dintre ei evoluează pe zi ce trece și se înțeleg din ce în ce mai bine.

"Da, eu așa am de gând. Eu am crescut într-o familie cu oameni care s-au iubit de tineri. Mama cu tata se cunosc de la 15 ani, la 18 s-au combinat, la 21 au conceput-o pe sora mea, iar la 24 pe mine.

Citeste si: Ce surpriză i-a făcut Mario Fresh celei cu care a fost împreună ani la rând! Alexia Eram s-a trezit cu artistul la ușă: ”Unicorn mic și frumos”

Eu am văzut și am fost crescut numai în iubire. Asta am căutat și asta am avut și am de oferit. Cu Alexia mă înțeleg foarte bine pe planul ăsta. Am foarte multe de oferit", a mărturisit Mario Fresh.