Alexia Eram, vacanță de vis în Insulele Maldive! Ipostaze incendiare cu fiica Andreei Esca în costum de baie

In articol:

Alexia Eram este într-o vacanță de vis, în insulele Maldive. Alături de alte vloggerițe, fiica Andreei Esca se distrează de minune și se bucură de vremea superbă și de peisajele care te lasă fără cuvinte. Pe contul ei de Instagram, frumoasa șatentă a postat și câteva imagini.

Alexia Eram, vacanță de vis în Maldive

Alexia Eram este una dintre cele mai cunoscute influencerițe de la momentul actual. Pe lângă faptul că trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu Mario Fresh, fiica Andreei Esca reușește să aibă și o carieră de succes. Însă, cum după muncă multă este nevoie și de relxare, iubita cântărețului a plecat într-o vacanță de vis.

Citeste si: Mario Fresh, adevărul despre relația cu Alexia Eram! Cu ce probleme de cuplu se confruntă: „Nu mai pot”

Citeste si: Previziuni sumbre ale Babei Vanga. Ce se va întâmpla în curând- bzi.ro

Alexia Eram[Sursa foto: Instagram]

Totuși, tânara a plecat alături de alte vloggerițe cunoscute din România, precum Laura Giurcanu și Sânziana Negru.

Alexia Eram și Mario Fresh, părinți pentru prima dată?

Pe contul de socializare, iubita lui Mario a postat mai multe fotografii cu ea în costum de baie. Ipostazele incendiare în care s-a fotografiat nu au fost trecute atât de ușor cu vedere. Zeci de comentarii și aprecieri au curs în mediul online, după ce Alexia a postat o serie de fotografii cu ea.

În urmă cu ceva timp, Mario Fresh vorbea despre faptul că își dorește să devină tătic, dar poate în momentul în care împlinește vârsta de 25-26 de ani.

La momentul actual, artistul pune cariera pe primul loc.

Citeste si: Alexia Eram și Mario Fresh, show incendiar de dans în fața camerei de filmat! Cei doi s-au sărutat pasional la final

„La mine diferența este că anul trecut am avut peste 100 de concerte și anul ăsta deloc. Am făcut muzică în pandemie. Trebuie să mai stăm de acum încolo împreună încă patru! Nu ne grăbim! Avem 20 de ani. Dacă va fi să nu meargă, vor fi multe bătăi de cap. Mai bine o luăm mai încet, suntem tineri. Am niște părinți foarte tineri și îmi place foarte mult. M-au ajutat mereu. Mă văd un tată tânăr, poate pe la vreun 25-26. Oricum… nu face diferența un inel”, a declarat Mario Fresh.