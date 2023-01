Alexia Țalavutis și soțul ei, implicați într-un grav accident rutier, chiar de sărbători: „Îmi doresc să fie Alex cât mai bine”. Cei doi soți sunt departe de România

In articol:

Alexia Țalavutis și soțul ei au ales să își petreacă sărbătorile de iarnă departe de România, undeva la cald. Astfel că au ajuns în Thailada, acolo unde și-au propus să se bucure de tot ce le-a pus la dispoziție insula.

Doar că, fix în ziua de Crăciun, ghinionul a dat peste ei și le-a stricat toate planurile.

O căzătură, pe care ei au numit-o a fi una banală, i-a costat scump, căci au ajuns imediat pe mâna medicilor.

Alexia Țalavutis și soțul ei, accident în Thailanda

Alex, soțul artistei, a fost cel care s-a accident grav, având nevoie chiar și de o intervenție chirurgicală pentru a fi salvat, căci rănile sale au fost dure și multiple.

„Chiar de Crăciun, pe 25 decembrie, eu și soțul meu am făcut un accident cu scooterul în Thailanda. Dintr-o banală căzătură, așa cum i-am spus noi, Alex a ajuns de urgență pe masa de operație. Hemoragie internă, 3 coaste rupte, splina sfâșiată, aer în plămâni, rinichiul sângera... și acum când scriu rândurile astea simt cum pulsul a luat-o razna, dar slavă Domnului, acum este bine”, a scris Alexia Țalavutis, pe InstaStory

Conform vedetei, ziua cu pricina începuse bine, aveau planuri, gândul le era la familia din România, moment în care totul a luat o altă

întorsătură.

Situația, spune fosta concurentă a show-ului de transformări, a devenit atât de dramatică, încât medicii au făcut eforturi uriașe pentru a-l salva pe soțul ei.

„În dimineața aceea, am luat micul dejun, cafeluța pe plajă, toate cele, am făcut videoclipul ăsta să le trimitem părinților și prietenilor, apoi am plecat spre o plajă de pe insulă și bam! Șoc! Am făcut Crăciunul într-un spital cu doctori alergând în jurul nostru, făcând tot ce le-a stat în putință să îl salveze pe Alex. A durat mult să procesăm toate informațiile. Au fost niște momente... nu le doresc nimănui”, a adăugat artista.

Însă totul e bine când se termină cu bine! Acum, conform ultimelor mărturisiri făcute de Alexia, ea și soțul său au fost externați, dar încă nu pot reveni în România.

Și asta pentru că soțul ei are nevoie de o perioadă de recuperare pentru a putea zbura, însă s-au înarmat cu răbdare și speranță, așteptând cu nerăbdare să se întoarcă în sânul familiei, fiind bucuroși că împreună au învins răul ce le-a ieșit în cale.

”Astăzi, după 11 zile de spital ne externăm și putem să zâmbim… că am trecut împreună peste încercarea asta atât de grea. Recuperarea lui Alex continua, nu avem voie să zburăm deocamdată. O luăm ușor, pas cu pas și totul va fi bine. Îmi doresc din suflet să fie Alex cât mai bine și să ajungem sănătoși acasă”, a conchis Alexia Țalavutis.