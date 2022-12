Alexia, tânăra căreia medicii i-au atașat brațele amputate în urma accidentului de la Pașcani, a făcut mărturisiri cu zâmbetul pe buze, după ce a ieșit din spital: „Ce a trecut... a fost”

In articol:

La începutul acestei luni, un cumplit accident a avut loc la Pașcani și a îngrozit pe toată lumea.

Alexia, o tânără în vârstă de doar 15 ani, împreună cu alți tineri care se îndreptau cu autobuzul spre un eveniment în cadrul căruia trebuiau să cânte, dar bucuria lor s-a sfârșit rapid, după ce vehicul s-a răsturnat. În urma accidentului tragic, fetei i-au fost amputate ambele brațe. A urmat o cursă contra cronometru pentru ca viața și viitorul Alexiei să fie salvate.

A ajuns la spital în timp record și, miraculos, în viață, în ciuda rănilor cu care s-a ales. Timp de 20 de ore, cadrele medicale au stat în sala de operații și au încercat să-i replanteze brațele. Intervenția chirurgicală a fost un real succes, iar medicii spun că aceasta are șanse de recuperare de 85%.

Astăzi, chiar în ultima zi din an, tânăra de 15 ani a fost externată și urmează să petreacă Revelionul în mijlocul familiei sale. La ieșirea din unitatea medicală, aceasta a făcut și primele declarații, dar nu oricum, ci cu zâmbetul pe buze și cu speranță în ochi și suflet.

Alexia, primele mărturisiri, după ce a fost externată din spital. Tânăra are multe planuri de viitor și abia așteaptă să-și vadă visul cu ochii

Tânăra de 15 ani a căror brațe au fost replantate [Sursa foto: Captură video]

Alexia își va petrece noaptea dintre ani alături de familie și de cei dragi. Tânăra a fost externată astăzi, iar la ieșirea din spital aceasta era toată un zâmbet chiar dacă a trecut prin clipe oribile. Adolescenta a mărturisit pentru Antena 3 CNN că este foarte fericită acum, dar și că abia așteaptă să își revadă prietenii. Aceasta a mai declarat că nu va renunța la muzică și la dans și că va lăsa totul în trecut.

„Sunt foarte fericită că am ajuns cu bine până acum și sunt sigură că și în continuare o să fie tot cu bine și o să-mi revin cât mai repede și cât mai bine. Doamne ajută să fiu bine, să fiu alături de cei dragi și abia aștept să-mi văd prietenii. Am emoții și știu că acasă o să fie oricum cel mai bine. Ce a trecut... a fost. Acum trebuie să văd ce va fi și trebuie să am o gândire pozitivă ca să trec peste astea cu bine. Îmi place să cânt, să dansez, îmi doresc să fac o carieră din asta și să încurajez lumea prin muzică, să se simtă în cuvinte, în piese și să se poată regăsi lumea”, a spus Alexia cu zâmbetul pe buze.

Ce spune adolescenta despre medicii care i-au salvat viața

Tânăra are numai cuvinte de laudă la adresa celor care au avut grijă de ea și care i-au salvat viața. Aceasta a mărturisit că de fiecare data când un medic sau o asistentă apărea în salonul în care era internată se simțea mult mai în siguranță.

„M-am înțeles foarte bine și am avut cea mai mare încredere în ei și încă am. De fiecare dată când intra câte un doctor sau oricine, mă simțeam în siguranță”, a precizat adolescenta.

