Alexis Ohanian, mesaj șocant pe rețelele sociale, după meciul dintre Serena Williams și Simona Halep: "Clovnul Ion Ţiriac..."

Soţul Serenei Williams a avut o reacție acidă, după meciul dintre Serena Williams și Simona Halep. Românca a fost învinsă, astăzi, în sferturile de finală de la Australian Open, cu un scor 3-6, 3-6. Meciul a durat o oră și 21 de minute, iar sportiva nu a mai putut face nimic pentru a câștiga.

Totuși, la scurt timp după terminarea partidei, Alexis Ohanian a avut o reacție șocantă. Pe contul său de Twitter, soțul Serenei Williams a scris următoarele despre Ion Țiriac:" E bine că nimeni nu-l bagă în seamă pe rasistul, sexistul şi clovnul Ion Ţiriac".

Totul a pornit de la faptul că președintele Federației Române de Tenis a declarat faptul că: "Dacă Serena ar avea puțină decență, s-ar retrage!". De aici, cei doi și-au aruncat tot felul de vorbe în mediul online.

Simona Halep, declarații după ce a fost învinsă de Serena Williams

Sportiva a fost extrem de

supărata după eșecul de la Australian Open, dar se gândește să revină în forță.

"Senzaţia mea după acest meci e că n-am fost foarte departe, dar, în acelaşi timp, ea a fost mai puternică în momentele importante. Am avut 3-1 în setul secund, dar serviciul nu prea m-a ajutat. Ar fi trebuit să fiu mai puternică când am servit astăzi, dar n-am reuşit. Serena a returnat foarte bine şi, da, acele raliuri lungi au fost foarte importante. După părerea mea, am jucat bine astăzi. Nu sunt foarte dezamăgită în privinţa jocului meu. Poate că, de-a lungul turneului, am avut o atitudine cam negativă, dar voi lucra la acest capitol şi, cu siguranţă, voi reveni aici mai puternică", a declarat Simona Halep.

Good thing no one listens to that racist sexist 🤡 Ion Țiriac https://t.co/Dz0LVephE0 — §AlexisOhanian 7️⃣7️⃣6️⃣ (@alexisohanian) February 16, 2021