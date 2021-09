Ali Vefa, din "Doctorul Minune", inspirație pentru cazuri reale. Ce i-a spus tatăl unei fetițe cu autism când l-a întâlnit pe stradă, l-a marcat: "M-a șocat acest tată"

In articol:

Protagonistul serialului "Doctorul Minune" a trăit un moment foarte emoționant alături de tatăl unei fetițe cu autism.

Ali Vefa din "Doctorul Minune", întâlnire emoționantă cu tatăl unei fetițe cu autism

Taner Olmez și băiețelul care joacă rolul lui Ali Vefa în copilărie [Sursa foto: Instagram]

Puține telenovele au un mesaj la fel de puternic ca „Doctorul Minune”. Producția turcească care a devenit fenomen în mai multe țări, a atins milioane de inimi prezentând viața unui aspirant la meseria de doctor, cu sindrom savant pe spectrul autismului.

Citeste si: Cele mai sexy poze cu Doctorul Minune în viața reală. Nu ai crede că actorul poate să arate așa atunci când nu joacă rolul lui Ali Vefa

De aceea, Taner Ölmez, actorul în vârstă de 35 de ani care joacă rolul lui Ali Vefa, s-a dedicat mult acestui rol, pentru că știe că fiecare episod are un impact asupra oamenilor care trăiesc îndeaproape cu o persoană cu aceste caracteristici.

Taner Ölmez nu a trebuit să aștepte mult pentru a vedea cum munca sa la televizor ar putea ajuta la realizarea acestei realități. Într-un interviu acordat revistei turcești „Episode”, actorul a spus că a doua zi după premiera telenovelei a fost oprit pe stradă de tatăl unei fete cu autism, care a fost imediat mișcat de ceea ce se întâmplă

cu Ali.

Citeste si: Vasilică Ceterașu și-a întrebat soția la TV cu câți bărbați s-a iubit înainte să fie cu el. Răspunsul Amaliei este surprinzător- bzi.ro

Citeste si: Cum arăta "Doctorul minune" în copilărie. Seamănă sau nu Taner Olmez cu Ali, personajul lui din serial. FOTO

„Această poveste pare frumoasă atunci când o spui.

Primul episod al seriei a fost difuzat la 10:30. La 11 m-am dus să dorm. A doua zi m-am trezit la 8 dimineața și m-am dus la platou pentru a înregistra. Am coborât din mașină, am făcut zece pași pentru a merge la platou, când un bărbat a fugit spre mine. Apoi s-a întors. ”, a spus Ölmez despre bărbatul care, își amintea el, părea să aibă între 40 și 45 de ani.

„Frate, știi de ce alerg? Am întârziat la serviciu din cauza ta. Am o fiică cu autism, am văzut serialul și m-am uitat și în reluare până mi-a pierit somnul.”, i-a spus bărbatul.

Actorul își amintește cât de mult l-a șocat reacția acestui tată. „Cu alte cuvinte, după difuzarea primului episod, prima persoană pe care am văzut-o înainte de oricine altcineva a fost tatăl unei fiice cu autism. A fost o poveste interesantă pentru mine.”, a spus artista.

Citeste si: Cine este iubita lui Ferman din Doctorul minune, în viața reală. Actorul Onur Tuna este unul dintre cei mai râvniți actori din Turcia

Taner Olmez, actorul care îl interpretează pe Ali Vefa în "Doctorul Minune", despre succesul telenovelei fenomen

Ali Vefa, din "Doctorul Minune" [Sursa foto: Captură YouTube]

Ölmez, care nu este un novice în producțiile turcești, nu își amintește o poveste care a avut un scop atât de nobil ca „Doctorul Milagro”. După difuzarea acestui serial, au apărut printre cele mai căutate după tendințele din Google în 2019/2020, termenii autism și sindrom Savant, care au permis să genereze o mai mare conștientizare cu privire la nevoile persoanelor care trăiesc cu această tulburare.

Citeste si: Cu cine se iubește Ali din serialul Doctorul Minune în viața reală. Cum arată și cu ce se ocupă soția actorului Taner Olmez

„Am primit multe mesaje și am întâlnit mulți oameni. Am asistat, de asemenea, la modul în care elevii de gimnaziu sau liceu joacă rolul unui doctor la școală și unul dintre ei devine Ali. Caută, cer mai multe despre acest subiect. Sunt circumstanțe foarte fericite. Ne-am atins obiectivul. Ar putea fi ceva mai frumos decât asta? Putem spune că "Doctorul Minune" a fost un pionier și sper să încurajeze telespectatorii, producătorii, canalele și actorii să facă lucruri diferite.”, a adăugat el.