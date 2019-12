Alice Badea este femeia care i-a fost alături după divorț lui What's Up și a încercat să îl susțină pe toate planurile, însă la un moment dat nu a mai putut și a clacat.

Citeste si: Zi mare pentru Florin Piersic! Marele actor și-a sărbătorit soția FOTO

Citeste si: Gulperi, evacuată mișelește din casă! Ce decizii va lua aceasta?

Alice Badea, mărturii uluitoare despre scandalul cu What's Up! De ce a sunat de fapt la 112: „Am început să obosesc și l-am repins”

Violonista a declarat că în ultima vreme au avut tot mai multe certuri.

„Noi, de ceva vreme, avem nişte divergenţe personale. El are o perioadă foarte grea, a avut un an foarte greu, iar eu, în ultima perioadă, am început să obosesc să-l susţin şi l-am respins. Ne-am certat, a venit la mine, am ieşit pe hol, ne-am certat, a venit înapoi, ne-am certat şi n-am mai rezistat. Când l-am condus la lift a împins uşa şi mi-a prins degetul. M-am speriat şi am sunat la poliţie pentru că nu ştiam ce să fac. Îmi pare rău că am sunat la poliţie, dar în momentul acela am simţit că nu mai şi asta am făcut", a spus Alice pentru o emisiune tv.

Se pare că fosta soție a artistulu avea mare dreptate când spunea că nu mai avea timp pentru ea când era căsătorită. What's Up este dependent de atenție și a răbufnit când nu i-a fost acordată.

„Aveam două zile libere în care eu am preferat să fac altceva decât să petrec timp cu el pentru că aveam chestii de făcut. Ne-am certat, am ajuns la reproşuri, la chestii mai vechi. Pur şi simplu am fost în contradictoriu mult timp", a mai precizat Alice.

În plus, Alice a ținut să clarifice că nu a fost violent fizic, ci verbal.

„Am mai avut vreo două certuri în care s-a enervat, dar s-a calmat repede şi am trecut peste. Aseară însă, aveam sentimentul că nu se mai calmează şi nu ştiam ce să mai fac... Nu a fost violent cu mine, era violent verbal. Vorbea foarte tare, nu mă lăsa să vorbesc... Seara când m-a sunat cineva, nu voiam să discut, voiam să aplanez şi am zis că nu am sunat", a continuat iubita lui What's Up.