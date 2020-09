Familia Cocoș, alături de Adelina și soțul ei, Virgil

Alin Cocoș, soția sa Monica Orlanda și fiul lor Andreas s-au infectat cu noul coronavirus. Anunțul a fost făcut de Monica pe contul personal de Instagram. Acolo, ea le spune urmăritorilor că urmează să se interneze la Institutul „Matei Balș” din Capitală.

Prietena Adelinei Pestrițu a făcut un apel către toate persoanele cu care a intrat în contact în ultimele zile să meargă să se testeze pentru coronavirus.

Monica Orlanda a anunțat că are Covid-19

„În urma unor simptome de răceală, am decis să ne facem testul RT-PCR SARS COV 2, ieșind pozitiv pentru toți membrii familiei, inclusive Andreas. Aseară am primit rezultatele testelor, iar astăzi am decissă ne internăm la Institutul de Boli infecțioase „Matei Balș”.

Pentru toate persoanele cu care am intrat în contact după data de 31 august, vă rugăm să vă faceți testul RT-PCR ( metoda exudat faringian și nazal). Nu ignorați durerile de cap, stărilede greață și senzația de răceală!!!”, este mesajul transmis de Monica Orland.

Monica Orlanda face un apel cunoscuților

Alin Cocoș și Monica Orlanda sunt prieteni buni cu Adelina Pestrițu și Virgil Steblea. Având în vedere că celebra fostă prezentatoare a fost diagnosticată cu Covid-19 pe data de 1 septembrie, nu ar fi exclus ca familia Cocoș să fi contractat noul coronavirus intrând în contact cu Adelina Pestrițu.

Cum se simte Adelina Pestrițu

Adelina a lipsit o perioadă din mediul online, după ce a fost internată cu coronavirus. Vedeta le-a spus fanilor că a decis să se concentreze pe starea ei de sănătate și că în aceste momente se gândește doar să fie alături de familia și copilul ei.

Adelina Pestrițu și-a terminat tratamentul

Ea a explicat că se simte mai bine, pentru că și-a terminat tratamentul și că abia așteaptă să revină în sânul familiei. Totodată, și-a anunțat fanii că urmează să fie mai activă pe rețelele de socializare și să posteze un blog, unde a povestit toată situația de la bun început.

„Dragii mei, regret că nu am fost atât de activă pe rețelele de socializare, dar am decis să mă concentrez sută la sută pe starea mea de sănătate. Nu e plăcut să fii bolnav, dar în aceste momente alegi să te gândești cum să revii sănătăs alături de familia ta și mai ales lângă copilul tău.

În perioada de izolare mi-am scris toate gândurile într-un articol pe care o să-l urc pe blogul meu, unde vă povestesc detaliat despre această experiență. Până atunci vreau doar să vă liniștesc. Mi-am terminat tratamentul, mă simt mult mai bine și mi-e tare dor de voi. Ne revedem curând, sper eu, cu bine”, a spus vedeta.