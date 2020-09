In articol:

Adelina Pestrițu

Adelina Pestrițu a oferit câteva detalii despre starea ei de sănătate din momentul de față. Vedeta a lipsit o perioadă, după ce a fost internată cu coronavirus. Adelina le-a spus fanilor că a decis să se concentreze pe starea ei de sănătate și că în aceste momente se gândește doar să fie alături de familia și copilul ei.

Adelina Pestrițu și-a terminat tratamentul

Vedeta a explicat că se simte mai bine, pentru că și-a terminat tratamentul și că abia așteaptă să revină în sânul familiei. Totodată, și-a anunțat fanii că urmează să fie mai activă pe rețelele de socializare și să posteze un blog, unde a povestit toată situația de la bun început.

”Dragii mei, regret că nu am fost atât de activă pe rețelele de socializare, dar am decis să mă concentrez sută la sută pe starea mea de sănătate. Nu e plăcut să fii bolnav, dar în aceste momente alegi să te gândești cum să revii sănătăs alături de familia ta și mai ales lângă copilul tău. În perioada de izolare mi-am scris toate gândurile într-un articol pe care o să-l urc pe blogul meu, unde vă povestesc detaliat despre această experiență. Până atunci vreau doar să vă liniștesc. Mi-am terminat tratamentul, mă simt mult mai bine și mi-e tare dor de voi. Ne revedem curând, sper eu, cu bine”, a spus vedeta.

Adelina Pestrițu[Sursa foto: Instagram]

Adelina Pestrițu a fost confirmată cu coronavirus, după ce a intrat în contact cu o persoană care a fost depistată pozitiv. Frumoasa brunetă spunea, în urmă cu câteva zile, că din fericire, soțul ei Virgil Șteblea, nu a fost infectat.

”Dragii mei, nu as fi vrut sa fac acest story, dar vreau sa stiti de la mine prin ce trec. Din pacate, zilele trecute am intrat in contact cu un bolnav de COVID iar dupa ce au aparut primele simptome, am ramas fara gust si fara miros, mi-am facut un test. Testul a iesit pozitiv, iar acum ma aflu în parcarea spitalului, astept sa fiu preluata si internata. Toti cei din familie vor fi testati, Zeni, bunicii… Sotul a iesit negativ, dar va tin la curent.

Nu am stiut ca persoana respectiva este infectata cu COVID, eu mi-am facut testul dupa ce am ramas fara gust si fara miros. Am mancat o ciocolata si simteam ca si cum mancam hartie. Deocamdata starea mea de sanatate este buna. O sa va tin la curent pe masura ce voi putea sa comunic ceea ce se intampla. Asta e, nu putem sa prevedem aceste episoade din viata noastra. Protejati-va, aveti grija”, spunea Adelina, după ce a aflat că rezultatul testului pentru coronavirus a ieșit pozitiv.