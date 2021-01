Alin de la Războinici, în lacrimi! Ce l-a făcut pe concurent să izbucnească în plâns: "Sunt lacrimi de durere..."

In articol:

În ediția din această seară, duminică, 24 ianuarie 2021, va avea loc un joc cu o miză uriașă. De data aceasta, nu este vorba doar despre mâncare, ci despre un lucru care îi va face pe concurenți să își mai aline dorul de oamenii dragi de acasă.

Alin de la Războinici a izbucnit în lacrimi la Survivor România

La auzul veștii, mai mulți concurenți au izbucnit în lacrimi. Tensiunea este enormă, iar concurenții trăiesc cu adevărat fiecare minut din această competiție. Înainte de probă, Alin de la Războinici nu și-a mai putut controla emoțiile și a început să plângă.

Concurentul este cu gândul la cei de acasă, la prieteni, soție, familie și susține că aceste lacrimi sunt de durere.

„Colegii mei știu cel mai bine că am fost pintre singurii care a dormit foarte bine, nu s-a plâns de foame. Coarda mea sensibilă sunt prietenii mei. Chiar am șapte prieteni pe care mi-aș dori să să îi aibă toată lumea, mi-au demonstrat acest lucru și înainte să vin. Și să nu mai spun de Diana, că mă doare carnea pe mine când mă gândesc la ea. Cred că dacă nu aș fi fost căsătorit cu o astfel de femeie, vă spun sincer că aș fi avut foarte mari șanse să câștig acest show. Nu știu dacă o să trec peste acest lucru. Eu nu am suferi niciodată din dragoste, dar acum e o contradicție. Sufăr din dragoste, cu toate că soția mea e acasă. Când aud de familie, plâng. Orice ar fi, mă termină. Sunt lacrimi de durere, să știți”, a declarat Alin.