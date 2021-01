Kanal D, primul loc în inimile românilor! Costi Ioniță, propus spre eliminare de Faimoși, după un joc de Imunitate dramatic

In articol:

„Survivor Romania” îi ține pe români în fața micilor ecrane, la Kanal D, cu o competiție uluitoare, de-a lungul căreia concurenții trec prin situații limita, adrenalină la maximum și momente trăite cu sufletul la gură. Aseară, la cel de-al doilea joc de Imunitate al săptămânii, Kanal D s-a poziționat din nou pe primul loc, pe toate categoriile de public monitorizate, la distanță semnificativă de următorul clasat.

Kanal D, primul loc în inimile românilor!

Stația a înregistrat, în intervalul difuzarii „Survivor Romania”, 11,5% Rating si 25,1% cota de piață, pe targetul National, 8,8% Rating si 25,2% cota de piață, la nivelul publicului Comercial, si 10,1% Rating si 22,9% cota de piață, la orașe. Peste două milioane de telespectatori (2.030.000) din întreaga țară au urmarit, în medie, în fiecare minut al difuzării, confruntarea dramatica de aseară, minutul de aur, înregistrat la 21:43, ținând in fata micilor ecrane 2.613.000 de telespectatori.

S-a dezlantuit iadul aseara, in echipa rosie, tensiunile acumulate in ultima vreme si-au spus cuvantul si un adevarat cutremur emotional i-a zguduit pe faimosi. Si-au aruncat cuvinte grele, au strigat unii la altii cu resentimente sau pur si simplu pentru a-si impune parerea, s-au dezamagit reciproc; si, cel mai grav, au pierdut in fata Razboinicilor, la jocul de Imunitate, cu un scor fara drept de apel, intrand, din nou, la consiliul de nominalizare.

Razboinicii au iesit victoriosi si in acest

duel, cu 10 la 3, punctul decisiv fiind inscris de Andreea, in uralele echipei albastre. Pe banca rosiilor au curs lacrimi de frustrare, de neputinta si de vinovatie. Jador si-a facut „mea culpa” in fata coechipierilor, pentru strategia care s-a dovedit necastigatoare, dar si pentru jignirile aduse Georgianei, in timpul jocului.

„Se pare ca energia mea negativa i-a dat inapoi”, a conchis Jador dupa joc.

Iar Catalin Morosanu a sustinut ca o noua eliminare in echipa i-ar putea ajuta sa se „curete” de verigile slabe. „Eu ma bucur ca am pierdut. Aceasta echipa trebuie curatata.(...) Dupa ce ce vor ramane cei mai buni, ne vom bate de la egal la egal cu ei (n.r. –Razboinicii)”, a spus acesta din urma.

În urma votului exprimat de faimosi in Consiliului de nominalizare, Costi Ioniță a fost cel care se va afla la judecata publicului, alături de Roxana Nemes, nominalizata anterior.

„Eu sunt bine. Sunt fericit. Nu sunt atasat, nu sufar. Daca asa au decis colegii mei, nicio problema. Nu prea am adus puncte pentru echipa. Au decis cum au simtit si este foarte bine ca fac ceea ce simt”, a declarat Costi, impacat, dupa aflarea rezultatului nominalizarilor.

În Consiliu, faimoșii au mai avut ocazia înca o data sa isi explice optiunile, să clarifice anumite situatii conflictuale.

„Ne certam pentru ca avem perceptii diferite, dar nu toate sunt corecte. (...) Aici nu este vorba doar despre sport. Este vorba despre supravietuire si convietuire”, si-a spus Zannidache punctul de vedere.

În aceasta seara, urmeaza o noua confruntare pe traseu, dar si Consiliul de eliminare. Emotiile si asteptarile concurentilor, dar si ale celor de acasa sunt uriase. Nu pierdeti, in aceasta seara, de la 20:00, o noua ediție a reality-ului fenomen „Survivor Romania”, prezentat de Daniel Pavel, la Kanal D.