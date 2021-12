Alin Gabriel Matei, fiul de suflet al lui Petrică Mîțu Stoian, mesaj emoționant la 40 de zile de la moartea artistului: „Îmi este greu să accept...”

In articol:

Petrică Mîțu Stoian a murit la vârsta de 61 de ani, la Spitalul de Urgență din Reșița. Celebrul cântăreț începuse un tratament post-COVID la o clinică privată. Familia artistului face tot posibilul pentru a afla ce s-a întâmplat exact și ce tratament a primit Petrică Mîțu Stoian la clinică, în contextul în care au fost anunțate anumite nereguli.

Moartea interpretului de muzică populară a ăsat un gol imens în sufletele multor fani, a familiei, cât și a colegilor de breaslă. Alin Gabriel Matei, considerat fiul de suflet al lui Petrică Mîțu Stoian, încă nu poate să treacă pese șocul provocat de moartea artistului. La două zile după ce cântărețul a împlinit 40 de zile de câns s-a stins din viață, Alin a transmis un mesaj emoționant în memoria lui. Dacă ar putea să îl mai vadă măcar o dată, tânărul i-ar spune că are momente în care are nevoie de el și de sfaturile lui.

„Maestre, sufletul Dvs bun și cald s-a ridicat la ceruri acum 2 zile (40 de zile pe 15 Decembrie) și m-am gandit sa va scriu un mesaj: „Nene, dacă v-ați întoarce măcar o ora as avea multe sa va spun, mi-e dor de Dvs și îmi este greu sa accept… am momente de rătăcire, momente in care nu știu ce sa fac, cum sa fac, momente in care am nevoie de sfatul Dvs…”, este mesajul postat de Alin Gabriel Matei, pe pagina sa de Facebook.

Petrică Mîțu Stoian și fiul său de suflet [Sursa foto: Facebook]

Unde s-au cunoscut Petrică Mîțu Stoian și Alin Gabriel Matei

Cei doi s-au cunoscut în urmă cu 5 ani de zile, când Alin Gabriel Matei a participat la un concurs de talente, unde Petrică Mîțu Stoian era în juriu. Tânărul l-a impresionat pe celebrul cântăreț, iar de atunci au legat o frumoasă relație de prietenie. Artistul a declarat de multe ori că Alin este ca fiul pe care nu l-a avut niciodată.

„Ne-am cunoscut acum 5 ani, in cadrul unui concurs.

M-am dus cu teamă. Petrica erau un om care spunea lucrurilor pe nume, nu prea te menaja. Am rămas placut impresionat ca dupa ce am cantat, cuvintele lui nu au fost critice, m-a laudat. Eram un copil, aveam 14 ani, și mi-au dat o incredere, un avant”, a declarat Alin Gabriel Matei la Teo Show. Citește mai multe AICI.

