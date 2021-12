Alin Gabriel Matei, fiul de suflet al lui Petrică Mîțu Stoian, dezvăluiri uimitoare despre relația pe care o avea cu regretatul artist: „Eram un copil, aveam 14 ani, iar cuvintele lui mi-au dat încredere”

In articol:

Alin Gabriel Matei și regretatul interpret de muzică populară, Petrică Mîțu Stoian, s-au cunoscut în urmă cu cinci ani, pe când tânărul participa la un concurs de talente, acolo unde artistul era

președintele juriului. I-a fost teamă că nu se va ridica la așteptările renumitului solist, dar a reușit nu doar să-l impresioneze profund, ci să fie unul dintre tinerii care urmau să fie luați sub aripile ocrotitoare ale acestuia.

Din acel moment, cei doi au legat o frumoasă relație de prietenie, iar Petrică Mîțu Stoian îl vedea pe tânăr ca fiind copilul său de suflet.

„Ne-am cunoscut acum 5 ani, in cadrul unui concurs. M-am dus cu teamă. Petrica erau un om care spunea lucrurilor pe nume, nu prea te menaja. Am rămas placut impresionat ca dupa ce am cantat, cuvintele lui nu au fost critice, m-a laudat. Eram un copil, aveam 14 ani, și mi-au dat o incredere, un avant”, a declarat cu emoție Alin Gabriel Matei la Teo Show.

Au devenit atât de apropiați încât tânărul spune că a avut nu doi părinți, ci trei, căci Petrică Mîțu Stoian era foarte prezent în viața lui și a jucat un rol

cheie în organizarea petrecerii de 18 ani a sa, care a avut loc în urmă cu doar câteva luni.

„Pe 19 iunie am facut 18 ani si pe 18 a fost organizat majoratul. Sincer eu nu am stiut de acest majorat, a fost un complot intre parintii mei si se gandeau cum sa ma aduca. Si domnul Petrica a zis ca am cantare si ca trebuie sa ma duc. Eu, cand am ajuns la restaurant, eram imbracat cum ma vedeti. Am vazut o persoana cunoscuta, apoi 2-3, am vazut si orchestra si dupa ce au cantat „La multi ani” mi-am dat seama. A venit si domnul Petrica, mi-a si cantat”, a mai dezvăluit acesta.

Moartea lui Petrică Mîțu Stoian este în continuare un șoc pentru Alin Gabriel Matei: „Am pierdut o parte din familie și o parte din sufletul nostru”

Au trecut aproape 40 de zile de la momentul în care interpretul de muzică populară a trecut la cele sfinte, iar fiul său de suflet nu s-a împăcat cu ideea nici acum. Tânărul este mai determinat ca niciodată să-și facă maestrul mândru de el. Când își aduce aminte de Petrică Mîțu Stoian, acesta are numai cuvinte de laudă, iar acolo unde nu-l vede nimeni, continuă să verse lacrimi în amintirea lui, căci moartea solistului a lăsat niște răni adânci, care poate nu se vor vindeca niciodată complet.

„Nu as fi crezut. Maine este pomana si se face cu o saptamana inainte sa se implineasca 40 de zile. O sa fie facuta de Doru Gușman si o sa merg si eu. M-am trezit fara cel mai mare spiijin, este din ce in ce mai greu, dar nu trebuie sa ma las si trebuie sa-l fac mandru. A fost singurul om care a girat pt mine.

Vineri am avut filmare cu dumnealui si sambata sa aud ca s-a prapadit. Nimeni nu se astepta, nimeni. Nu am vrut sa cred, am crezut ca e fake news. Nu am crezut pana cand sora lui nu ne-a sunat si ne-a spus, eu am refuzat sa cred.

A fost un om in adevaratul sens al cuvantului. Era aspuru si nu era un om autosiuficient, tindea spre perfectiune. Daca nu-i iesea un lucru de trei ori, a patra oara sigur ii iesea. Noi eram foarte apropiati, am pierdut parte din familie si o parte din sufletul nostru. Toti am fost sfasiati de aceasta veste. Eu nici pana in ziua de azi nu am reusit sa accept ca nu mai e. Ca nu am plans la tv a fost pentru ca la tv oamenii nu vor sa vada ca tu suferi, ai o imagine pe care ti-ai facut-o, in fara scenei si in culise suntem si noi oameni.

Eu mai am momente in care mai plang, dar acasa, unde nu ma vede nimeni. Acasa simt eu sa ma descarc, ma simt in largul meu. Acolo imi trag si seva si imi dau frau liber sentimentelor. Se vorbeste zilnic despre el la mine acasa, pentru ca vorbeam zilnic cu el” a mai spus Alin Gabriel Matei în emisiunea moderată de Teo Trandafir.

Alin Gabriel Matei și Petrică Mîțu Stoian [Sursa foto: Facebook]

Alin Gabriel Matei: „De când am legat prietenia cu el, am văzut ce înseamnă să fii solist profesionist”

Era impresionat de învățăturile acestuia, nu doar pe plan profesional, ci și pe plan personal. Petrică Mîțu Stoian a fost și va rămâne un exemplu pentru el, fiind omul care i-a schimbat complet viața și cu ajutorul căruia a pus bazele carierei sale.

„Am fost in Turcia si eu si Petrica si parintii mei si au mai fost fetele domnului profesor, ne-am distrat, a fost frumos. Chiar stateam si vorbeam la masa si domnul Petrica ne-a spus: Stii care e fericirea si bucuria mea ca stau cu prietenii mei la masa si ne bucuram. Lucrurile materiale nu le luam dupa noi oriunde ne-am duce, singurele lucruri cu care ramanem sunt amintirile și timpul petrecut cu cei dragi si aproape de sufletul nostru.

Parintii mei nu cred ca au fost gelosi, cerd ca au fost mandri ca ma considera copilul lor de suflet. Cel mai important dar sunt sfaturile si tot ce am putut sa invat de la dumnealui, pentru ca era un artist profesionist, mare, cu o experienta imensa, si am reusit sa acumulez foarte multe informatii. De cand am legat relatia asta de prietenie cu el si am vazut ce inseamna sa fii solist profesionist, mi-am dat seama ca ce faceam eu inainte era pistol cu apa”, a mai precizat tânărul la Teo Show.

De asemenea, piesa cântată Alin Gabriel Matei în platoul emisiunii Teo Show are o semnificație aparte. Melodia este, de fapt, povestea de viață a lui Petrică Mîțu Stoian.

„El a cules aceasta piesa si mi-a oferit-o mie sa o pun pe album. Eu atunci n-am inteles. Am stat si am ascultat versurile si os a auziti ca este povestea dumnealui, dar transpusă în povestea unei turturea”, a încheiat tânărul.