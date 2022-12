Alin nu renunță orice ar fi la Bianca din Casa Iubirii: "Mi-e foarte dor de ea, abia aștept să iasă din casă" Cât de mult e dispus să o aștepte în afara emisiunii? | EXCLUSIV

In articol:

Alin, eliminat din Casa iubirii, face primele declarații despre experiența lui în emisiune, despre decizia lui Ionuț, dar și despre relația lui cu Bianca. Invitat în emisiunea “Culisele iubirii”, prezentată de Bianca Comănici, acesta a povestit că eliminarea lui a fost o lovitură, Ionuț având cuvântul pentru decizia finală.

Alin o așteaptă pe Bianca în afara emisiunii

Alin a mai spus și cât de mult îi lipsește Bianca și că și-ar fi dorit să rămână în continuare, alături de iubita lui, în casă. Totodată, acesta a declarat că o așteaptă pe Bianca afară și că nu păstrează ranchiună pe Ionuț.

Deși a fost eliminat din casă, Alin nu renunță la Bianca și încă se consideră un cuplu. Cei doi au avut un parcurs frumos în emisiune, real, iar acest lucru se dovedește acum. Alin a descris-o pe Bianca așa cum a cunoscut-o el atât în casă, cât și în afară.

"Îmi este dor de Bianca. Abia aștept să iasă. M-a atras la ea caracterul și fizicul, îmi place că e o fată spontană. Eu am mai avut relații în trecut, dar nicio fată nu a fost ca ea, să se descurce în majoritatea cazurilor. Dacă e pusă sub presiune știe cum să iasă, are cuvintele la ea.(...) În afara casei, părerea mea, este o fată mai liniștită decât în emisiune. Pentru mine asta nu e o problemă. În emisiune trebuie să fii puțin altfel, probabil de aceea e și ea așa.", a declarat Alin.

Tânărul a explicat în ce stadiu se află relația lor, după eliminarea lui din Casa Iubirii. Nu mai petrec timp împreună, dar sentimentele nu s-au pierdut. Alin a vorbit și despre șansele ca iubita lui să fie eliminată curând.

"Eliminarea mea nu reprezintă o despărțire, doar o dezamăgire că nu mai sunt cu ea acolo. O să o aștept afară. Noi încă suntem un cuplu. Eu sper ca ea să nu se schimbe sau să se întâmple ceva acolo, că știu că în casă se mai fac jocuri, să nu pice din greșeală într-un joc cu subînțeles, chestii care să ne afecteze nouă relația. Eu cred că ea își dorește să plece din casă, doar că e conștientă în același timp că oamenii o să o voteze în continuare. Deci șansele ar fi foarte slabe să plece.(...) Mi-e foarte dor de ea, abia aștept să iasă din casă și o aștept afară. Oricând va ieși, să mă sune. Aș întreba-o dacă îi e dor de mine, dar se vede la TV.", a mai spus Alin.

Alin, gelos pe concurenții care au intrat pentru Bianca?

În lipsa lui, doi concurenți și-au făcut apariția în casă, dezvăluind că s-au înscris pentru Bianca. Alin a comentat acest lucru, precizând că a fost deranjat de un gest de-ale iubitei lui.

"Nu pot să zic că am simțit gelozie, dar a fost puțin interesant. Primul băiat, Bogdan, a fost ok, dar am văzut că ea l-a luat puțin cam tare. A fost puțin ciudat că ea îi punea întrebări, să afle mai multe chestii. După personalitatea mea, pe mine dacă nu mă interesează de o persoană, nu o întreb. Știu că era nou-venit, că încerci să îl faci confortabil, poate așa e caracterul ei, dar a fost puțin deranjant. Totuși nu cred că a interesat-o, a făcut-o să se simtă ok.", a mărturisit Alin, la Culisele Iubirii.

