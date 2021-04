Alin Sălăjean de la Survivor România a răbufnit la adresa lui Sorin Pușcașu: „A devenit persona non grata a Țării Românești!”

In articol:

Albert Oprea este de șapte săptămâni favoritul din echipa Războinicilor. Acest lucru îi nemulțumește teribil pe concurenții din echipa albastră, care consideră că nu merită titlul de favorit, în contextul în care nu aduce puncte echipei. Sorin Pușcașu și-a îndreptat toate tunurile în direcția colegului său, pe care îl consideră cel mai slab din echipă.

Alin Sălăjean a răbufnit pe pagina sa de Instagram după ce a urmărit ediția de joi seara. Războinicul îi ia apărarea lui A lbert Oprea, care primește cele mai multe voturi din partea telespectatorilor.

„Cum adică vrăjeala ține doar cu publicul? Am înțeles eu bine?! Sorin vă subestimează inteligența?! Sorin în această seară continuă bullying-ul față de Albert, reproșându-i că nu are niciun drept să nominalizeze pe cineva din echipa Războinicilor! Total fals! Acest drept i-l dăm noi toți lui Albert, cei care îl susținem de acasă. În altă ordine de idei, Albert nu trimite pe nimeni acasă! Noi, România, prin voturile noastre, trimitem concurentul care are cele mai puține voturi spre București! Este foarte simplu”, a declarat fostul concurent, pe pagina sa de Instagram.

Alin Sălăjean de la Survivor România a răbufnit la adresa lui Sorin Pușcașu [Sursa foto: Captura Video]

Alin Sălăjean, reacție dură la adresa lui Starlin și Sorin Pușcaș

Alin Sălăjean a rămas șocat în urma declarațiilor făcute de Sorin Pușcaș și Starlin în ediția de joi seara. Războinicul își atacă foștii colegi că nu corecți. Mai mult decât atât, el a adăugat că Sorin Pușcașu și-a dat din nou arama pe față.

„Mai spunea Starlin că el nu mai luptă pentru Albert să îl ducă în finală. Păi zilele trecute spuneai că tu lupți pentru echipa ta. Din nou o întrebare retorică: Albert nu face parte din echipa Războinicilor și, implicit, din echipa ta?! Nu știu cât de calm pot să fiu în acest moment dar, de obicei, în situații extreme sunt destul de calm.

Vreau să îi întreb pe toți cei care ați făcut parte din grupul lui Sorin, Musty, Mellina, Maria, cei care spuneați că jocul se câștigă de la vestiare și că doar partea socială este importantă, acum văzând tot ce se întâmplă în acest moment la televizor, acest mare bullying pe care îl fac acești oameni, jocul nu se mai câștigă de la vestiare? Acum nu mai contează partea socială?! Tot ce v-am spus s-a adeverit! Recunoașteți acest lucru?! În acest moment și-a pus singur batista pe țanbal! A devenit persona non grata a Țării Românești! Până la capăt cu Albert, mai mult ca niciodată!”, a adăugat fostul concurent de la Survivor România.