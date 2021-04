Alin Sălăjean îi declară război lui Sorin Pușcașu, în direct! Ce a ieșit la iveală?! „Au fost lucruri, multe nu s-au dat la televizor...” EXCLUSIV

In articol:

Alin sălăjean continuă războiul cu Sorin, la câteva săptămâni bune de la eliminarea lui de la Survivor România. Invitat la Ștafeta Mixtă, alături de Lucian Barbu, Alin a ținut să îi transmită un mesaj clar lui Sorin, după ce a observat că ar vrea să îi întoarcă pe toți împotriva lui Albert.

Alin Sălăjean, mesaj tranșant pentru Sorin de la Războinici

Mai mult decât atât, acesta a spus că au existat mai multe discuții între el și Sorin, dar multe nu au fost date la tv. Se pare că scandalul dintre ei a pornit chiar din prima săptămână de competiție și continuă până în ziua de azi, deși Alin nu se mai află în Dominicană. Și Lucian Barbu a făcut dezvăluiri șocante despre Sorin și a ținut să motiveze nominalizarea acestuia din perioada în care și el era la Survivor. ( Ce a putut să spună Sorin de la Survivor despre Cătălin Moroșanu, după eliminare. Dezvăluiri din spatele camerelor)

Alin este dispus să facă orice îi stă în putință pentru ca Sorin Pușcașu să nu câștige Survivor România, deoarece, susține el, acesta nu ar merita titlul de supraviețuitor. El îi îndeamnă pe urmăritorii lui să îl voteze în continuare pe Albert Oprea, cel care i-a fost prieten în jungla Dominicană.

Sorin de la Survivor România[Sursa foto: Captură KANAL D]

Alin: Războiul dintre noi a început în prima săptămână. Au fost lucruri spuse, multe nu s-au dat la televizor, să știți, între mine și Sorin. Noi doi am discutat bărbătește acolo în camp. Dacă eu mai eram în competiție, sunt sigur că ați fi văzut mult mai mult.

Lucian: Nu a fost o ceartă, a fost o discuție mai aprinsă, după consiliu, și de acolo au început tensiunile. L-am votat din mai multe motive. Eu am văzut ceva în momentul în care Marilena a fost la pământ și am considerat că, dintre toți cei de acolo, el era cel mai pasibil pentru votul.

Alin: Este un personaj care disimulează, ascunde adevărata față a unei situații, dându-i o aparență înșelătoare. Eu mi-am dat seama de acest personaj din avion. Și vă mai spun o chestie. Epatează foarte mult. Măi, Sorine, acum că faci și tu 3-4 puncte începi să îl ataci pe Albert. Ești viclean, omule. Eu nu o să las un astfel de om. Etica mea umană nu mă lasă să las un astfel de om să câștige Survivor. Nu are voie un astfel de personaj să câștige Survivor.

Este un comediant foarte slab, nu are cum niciodată să mă imite pe mine. Nu are nici talentul, nici cuvintele și nici carisma. Eu acolo nu îl vedeam așa slab, la televizor pare mult mai slab. E o diferență enormă. Ai vrut o luptă cu mine? O să o ai până la capăt. Eu nu mai las, am fost prea diplomat, astfel de oameni trebuie taxați, au declarat cei doi Războinici în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.