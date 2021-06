Alin Sălăjean și Sorin Pușcașu au făcut pace după Survivor România?! Unul dintre ”războinici” aruncă bomba: ”Vă sunt dator...”

In articol:

Alin Sălăjean și Sorin Pușcașu nu au fost cei mai buni prieteni pe parcursul competiției Survivor România 2021. Deși au fost colegi de echipă, cei doi războinici au avut relații strâns legate de amiciție cu alți coechipieri. După ce a ieșit din emisiune, Alin l-a susținut necondiționat, de acasă, pe Albert, care a ieșit de foarte multe ori favoritul publicului.

Ei bine, acest lucru nu i-a convenit lui Sorin, care a ținut să menționeze asta, atunci când se afla la Survivor România. Toți fanii emisiunii fenomen de la Kanal D sunt de părere că cei doi războinici nu au avut o relație de prietenie, ci poate doar de colegialitate ori nici atât.

După ce Sorin Pușcașu a părăsit Survivor din motive medicale, acesta a făcut declarații controversate despre Alin Sălăjean, în emisiunile în care a fost prezent.

La un moment dat, în live-ul lui Jador de pe YouTube, Sorin a spus că Alin nu merită să se vorbească despre el, căci asta și caută. Recent, Mellina a anunțat că va lansa o piesă pe care a scris-o la Survivor. Cântăreața i-a adunat pe aproape toți războinicii, pentru a filma un clip așa cum se cuvine. Alin Sălăjean nu a fost prezent, iar susținătorii lui s-au întrebat de ce nu a mers.

Alin Sălăjean, despre Sorin Pușcașu și Mellina

” Salutare, tuturor. În primul rând, vreau să spun că nu ne-am mai văzut de ceva timp pentru că am fost tare ocupat în această perioadă și vă sunt dator cu două răspunsuri la întrebările pe care mi le-ați adresat în această perioadă de când nu ne-am văzut.

Prima a fost dacă am vorbit cu Sorin sau m-am văzut cu Sorin de când a ieșit din competiție. Nu, nici prima variantă, nici a doua variantă.

A doua întrebare la care vă sunt dator să vă răspund este de ce nu am participat la videoclipul Mellinei pe care l-a făcut...Este foarte simplu, pentru că nu am reușit să ajung la București, având această perioadă ocupată din viața mea, pentru că în următoarele săptămâni o să încep evenimentele pe care le am de cel puțin doi ani de zile. Așadar, eu am vorbit cu Mellina de când a ieșit din competiție, relația noastră este una âtât se poate de colegială. Abia aștept să văd ce au făcut Războinicii în videoclipul Mellinei”, a spus Alin Sălăjean, pe contul lui de Instagram.