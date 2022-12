Alina Ceușan a făcut-o pe Carmen Grebenișan să mai aștepte până să devină mamă! Ce a speriat-o atât de tare pe influenceriță? "Eu nu sunt pregătită să fac așa ceva" | EXCLUSIV

In articol:

Alina Ceușan și Carmen Grebenișan sunt prietene de-o viață. Alina are un copil și se bucură în fiecare zi de el, însă Carmen nu a făcut acest pas. WOWbiz a stat de vorbă cu fetele și a descoperit secrete din spatele vieților lor.

Când va deveni mamă Carmen Grebenișan?

Carmen Grebenișan îl adoră pe fiul prietenei ei cele mai bune, însă când îi va călca pe urme? În exclusivitate pentru noi, influencerița a dezvăluit data la care va deveni mămică. Ne-a surprins pe toți.

"Nu știu când o să vină. În momentul de față nu este în plan în anul viitor și nici în celălalt, dar după este în plan, dar nu știm dacă planul va rămâne la fel. Nu e bătut în cuie. Cu siguranță în doi ani de zile nu, pentru că avem niște proiecte care implică mai multe excursii și plimbări și s-ar putea să fiu mutată din țară o perioadă, nu știu dacă se conturează acest plan, dar sunt deschisă momentan la niște aventuri și experiențe cu adrenalină la cote maxime și undeva în doi ani sunt pregătită atât eu, cât și soțul meu, Alex. Momentan, nu suntem niciunul pregătiți. Dar, suntem pregătiți să îl avem pe rock și pe următorul și sperăm ca unul dintre copiii care o să urmeze să fie în aceeași perioadă și cu copilul meu. Mi-aș dori mult asta.", a declarat Carmen Grebenișan, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Ce a speriat-o pe Carmen Grebenișan la rolul de mămică al Alinei Ceușan?

Carmen Grebenișan a putut asista îndeaproape la creșterea lui Rock și la viața unei mămici cu normă întreagă și a ajuns la o concluzie: nu e pregătită să facă copii. Ce a speriat-o atât de tare pe blondină? Ne-a dezvăluit chiar ea, cu Alina de față.

"Absolut tot m-a făcut să mă gândesc 'Mamă, Doamne, eu nu cred că aș putea să fac asta'. Alina mi-a zis 'Vrei să îți explic cum e pe înțelesul tău? E un afterparty continuu'. Te trezești, nu știi cât e ceasul, te trezești la trei noaptea, bei cafea, e deja șase, te culci la loc, nu vorbești cu lumea, nu mai înțelegi ce zi e. Zilele se derulează așa într-un ritm în care îți dai seama că îți dedici absolut tot timpul copilului, pentru că el e dependent 100% de tine. Teama de a fi cineva dependent de mine există, pentru că eu sunt o persoană foarte liberă, dar în același timp când l-am văzut pe Rock, la 5 zile după ce l-a adus acasă, m-am îndrăgostit și am zis 'Gata, în momentul ăsta vreau și eu'. Dar, e mai mult de atât. Nu e doar o plăcere de moment, într-adevăr trebuie plănuite lucrurile astea. Sunt sigură că și dacă vine neplănuit va fi frumos, dar e foarte important să fii atent și la dieta ta, la corpul tău, ce faci înainte cu un an și după aceea să îți asumi că un an de zile o să ai un timp dedicat.", a mărturisit Carmen Grebenișan, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

